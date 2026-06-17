Toàn bộ điểm đến tại đặc khu Phú Quý được số hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết các đơn vị chuyên môn đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý triển khai thực hiện các biển mã QR giới thiệu điểm phục vụ phát triển du lịch tại đặc khu Phú Quý. Dự kiến toàn bộ các điểm đến du lịch trọng điểm tại Phú Quý sẽ được số hóa trong tháng 6/2026.

Đây là một trong những điểm nhấn của các hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh biển đảo của đặc khu Phú Quý xanh-sạch-đẹp, thân thiện và hấp dẫn đến du khách; phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật trong quảng bá hình ảnh điểm đến, phát động phong trào ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch, góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến và thúc đẩy du lịch của tỉnh Lâm Đồng phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết: Đây là hình thức thông tin du lịch hướng đến việc thực hiện chiến lược ứng dụng khoa học công nghệ và số hóa dữ liệu du lịch Lâm Đồng vào hoạt động xúc tiến, quảng bá của ngành Du lịch.

Tại các địa điểm tham quan trên địa bàn đặc khu Phú Quý như: Đền thờ Công chúa Bàn Tranh, Chùa Linh Sơn-núi Cao Cát, Mộ Thầy Sài Nại, Bãi Nhỏ-Gành Hang, Cột cờ Phú Quý…, đều lắp đặt bảng mã QR để du khách chủ động “quét” bằng thiết bị di động để cập nhật và tìm hiểu thông tin, hình ảnh về điểm tham quan du lịch.

Việc triển khai các nền tảng số tại Phú Quý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động du lịch tại địa phương; tăng trải nghiệm, tiện ích cho du khách; thu hút lượng khách đến lần đầu và quay trở lại đảo các lần tiếp theo; tăng tiêu dùng của du khách.

Tại địa điểm đặt bảng ứng dụng mã QR, người dân và khách du lịch sẽ chủ động “quét” mã bằng thiết bị di động để cập nhật và tìm hiểu thông tin về các điểm tham quan, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, giải trí... trên đảo Phú Quý.

Khi khách du lịch “quét” mã QR lập tức trên thiết bị di động sẽ hiển thị toàn bộ thông tin và hình ảnh du lịch Phú Quý qua đường dẫn đến website du lịch Lâm Đồng. Cùng với bộ mã hóa QR, nội dung thông tin, hình ảnh và video clip giới thiệu về điểm tham quan sẽ được biên soạn, chọn lọc và cập nhật thường xuyên lên website chính thống của ngành Du lịch tỉnh với nhiều ngôn ngữ.

Ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý cho biết: Sử dụng mã QR đang trở thành một xu hướng giúp đơn giản hóa việc cung cấp thông tin tới khách du lịch dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hoàn toàn các điểm đến, tiết kiệm được các ấn phẩm chứa thông tin truyền thống sử dụng in ấn trước đây.

Theo kế hoạch, toàn bộ các điểm đến du lịch, các di tích văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn đặc khu Phú Quý sẽ triển khai số hóa mã QR thời gian tới.

Theo ông Lê Hồng Lợi, tiện ích này còn góp phần làm đẹp thêm cho điểm tham quan Phú Quý nói riêng, du lịch Lâm Đồng nói chung, khẳng định thương hiệu an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Chính quyền và nhân dân đặc khu Phú Quý luôn quan niệm rằng phát triển du lịch không chỉ là xây dựng thêm nhiều dịch vụ hay thu hút thêm nhiều du khách.

Điều quan trọng hơn là giữ được những giá trị nguyên sơ của biển đảo, giữ được sự chân thành, hiền hòa của con người địa phương và giữ được môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho các thế hệ mai sau. Việc số hóa các điểm đến sẽ giúp du lịch Phú Quý lan tỏa rộng hơn đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Nằm cách cảng Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 120 km) theo hướng Đông Nam, đặc khu Phú Quý được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Long Hải, Ngũ Phụng và Tam Thanh, trung tâm hành chính-chính trị đặt tại xã Ngũ Phụng.

Đặc khu Phú Quý có diện tích tự nhiên 18 km2 và quy mô dân số 32.000 người. Phú Quý được biết đến là nơi có tiềm năng kinh tế biển rất lớn, được thiên nhiên ưu đãi về tài nguyên, danh lam thắng cảnh với những bãi biển, những bãi đá san hô, khí hậu trong lành mát mẻ quanh năm, nguồn hải sản phong phú, đặc sản quý hiếm và nhiều di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật độc đáo.

Du lịch Phú Quý đang phát triển mạnh trong thời gian gần đây. Nếu như năm 2021, tổng số lượt khách đến Phú Quý đạt 40.151 lượt, trong đó có 312 lượt khách quốc tế; thì đến năm 2025, số du khách đến đảo đạt 154.936 lượt, trong đó có 3.896 lượt khách quốc tế. Đặc khu Phú Quý đặt mục tiêu đón 175.000 lượt khách trong năm 2026, với doanh thu đạt khoảng 434 tỷ đồng./.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phát huy hiệu quả ở đặc khu Phú Quý Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng tính thống nhất, thông suốt trong chỉ đạo, điều hành.

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