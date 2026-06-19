Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng bạo hành trẻ em dẫn đến tử vong

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thúy Nga về hành vi "Giết người" theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Nga là nghi phạm đã có hành vi bạo hành, ngược đãi kéo dài đối với con chồng là cháu V.V.Q, dẫn đến tử vong.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, cháu V.V.Q (11 tuổi) là con của anh Vũ Văn Đức và chị Nguyễn Thị Giang. Sau khi bố mẹ ly hôn, cháu Q được anh Đức trực tiếp nuôi dưỡng. Từ năm 2024, cháu Q phải nghỉ học và chuyển về sinh sống cùng bố và mẹ kế là Phạm Thúy Nga tại tổ 13, khu 2A, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh.

Đáng chú ý, trước khi xảy ra vụ án đau lòng này, hoàn cảnh gia đình cháu Q đã có nhiều bất ổn. Từ khi về sống chung với mẹ kế, cuộc sống của cháu bị đảo lộn hoàn toàn khi phải nghỉ học sớm, thiếu sự quan tâm, giáo dục lành mạnh dẫn đến việc cháu thường xuyên bỏ nhà đi lang thang và có hành vi trộm cắp vặt.

Thay vì có biện pháp giáo dục phù hợp, từ khoảng tháng 11/2025 đến ngày 29/5/2026, Vũ Văn Đức và Phạm Thúy Nga đã nhốt cháu Q trong một căn phòng riêng, khóa cửa từ bên ngoài trong thời gian dài.

Trong suốt quá trình này, cháu bị cô lập, hạn chế tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đồng thời không được bảo đảm đầy đủ các điều kiện thiết yếu về ăn uống, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian "giam lỏng" cháu Q, Phạm Thúy Nga đã nhiều lần có hành vi đánh đập, hành hạ dã man. Đỉnh điểm vào tối 29/5/2026, sau khi mở cửa phòng, Nga tiếp tục dùng tay và chân tác động nhiều lần vào cơ thể cháu Q.

Khi thấy cháu rơi vào tình trạng nguy kịch, gia đình mới đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do các tổn thương nghiêm trọng tại tim và gan; trên cơ thể còn có nhiều vết thương tích cũ tại vùng đầu, mặt, lưng và mông do bị bạo hành kéo dài.

Tại cơ quan công an, Phạm Thúy Nga đã thừa nhận toàn bộ hành vi ngược đãi và việc đánh cháu Q vào tối 29/5/2026 dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xem xét trách nhiệm của Vũ Văn Đức và Phạm Thúy Nga đối với hành vi "Ngược đãi hoặc hành hạ con"; đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật./

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