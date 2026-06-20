Lâm Đồng: Cảnh báo nguy cơ đuối nước sau vụ hai thiếu niên tử vong trên suối

Ngày 20/6, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân tử vong do đuối nước trên suối Đắk Nông, đoạn qua địa bàn phường Nam Gia Nghĩa.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 00 phút ngày 19/6, Ủy ban Nhân dân phường Nam Gia Nghĩa nhận được tin báo của chị N. T. H (tạm trú tại phường Đông Gia Nghĩa) về việc hai con của chị là N. Q. V (19 tuổi) và N. M. Q (15 tuổi) bị đuối nước trên dòng suối Đắk Nông, đoạn giáp ranh giữa tổ dân phố 6 Nghĩa Tân, phường Nam Gia Nghĩa và tổ dân phố 1, phường Đông Gia Nghĩa.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ và một số người dân đã tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, do khu vực này nước chảy khá xiết và địa hình phức tạp nên việc tìm kiếm hai nạn nhân khá khó khăn.

Đến khoảng 23 giờ 00 phút ngày 19/6 mới tìm thấy và đưa được thi thể hai nạn nhân lên bờ.

Theo ông Phan Văn Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Gia Nghĩa, khu vực xảy ra tai nạn là một điểm tham quan, du lịch tự phát trên suối Đắk Nông.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tự ý tổ chức tham quan, du lịch, tắm suối… để phòng tránh nguy cơ đuối nước, nhất là đối với trẻ em.

Ngay trong ngày 20/6, phường Nam Gia Nghĩa sẽ tổ chức cắm các biển, bảng cảnh báo và khuyến cáo người dân cẩn trọng khi tham quan, du lịch tại các khu vực này./.

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