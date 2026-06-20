Hà Tĩnh: Phát hiện hai vợ chồng tử vong tại khu vực rừng bị cháy

Chiều 20/6, theo thông tin từ chính quyền địa phương xã Kỳ Văn (tỉnh Hà Tĩnh), trên địa bàn vừa xảy ra sự việc thương tâm, trong quá trình dập đám cháy rừng tại xã Kỳ Văn, lực lượng tham gia chữa cháy phát hiện hai vợ chồng tử vong tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại khu vực rừng Tây Xuân (xã Kỳ Văn).

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương cùng người dân đã huy động lực lượng, khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn không cho ngọn lửa lan rộng.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, trong quá trình tham gia dập lửa, lực lượng chức năng và người dân địa phương phát hiện hai thi thể tại khu vực xảy ra cháy.

Qua xác minh nhanh, danh tính các nạn nhân được xác định là ông Hồ Văn L. (sinh năm 1969) và vợ là bà Nguyễn Thị Minh H. (sinh năm 1972), cùng trú tại xã Kỳ Văn. Một số người dân tại địa phương cho biết nhiều khả năng vợ chồng ông L. đã chủ động tham gia hỗ trợ dập lửa từ sớm và không may bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Chính quyền địa phương phối hợp cùng các lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc; đồng thời triển khai các thủ tục hậu sự theo quy định./.

Cảnh báo nhiều khu vực nguy cơ cháy rừng rất nguy hiểm do nắng nóng gay gắt Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo các địa phương sẵn sàng phương châm “4 tại chỗ,” nhất là các khu vực rừng thông, rừng khộp và rừng trồng tập trung vốn có trữ lượng vật liệu cháy cao.