Việt Nam-Ngân hàng Thế giới tăng cường hợp tác và phát triển bền vững

Chiều 19/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Saroj Kumar Jha, Giám đốc Toàn cầu Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách lĩnh vực nước và bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, Campuchia và Lào.

Đánh giá cao vai trò của WB với tư cách là một trong những đối tác phát triển hàng đầu của Việt Nam trong hơn ba thập kỷ qua, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, sự hỗ trợ của WB đã đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, từ phát triển kết cấu hạ tầng, hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực đến thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, các chương trình, dự án do WB hỗ trợ đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng lực quản lý tài nguyên nước, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện sinh kế người dân, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng và chống chịu trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, đặc biệt tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long và nhiều lưu vực sông lớn. Trong bối cảnh đó, bảo đảm an ninh nguồn nước không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh lương thực, ổn định xã hội, phát triển kinh tế và bảo đảm sinh kế cho người dân.

Đánh giá cao sáng kiến “Nước cho Tương lai” do WB khởi xướng, Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ sáng kiến này và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với WB để triển khai tại Việt Nam.

Đây được kỳ vọng sẽ trở thành khuôn khổ hợp tác dài hạn giữa hai bên trong lĩnh vực bảo đảm an ninh nguồn nước, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật, tư vấn chính sách, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và các mô hình quản trị hiệu quả trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Đồng thời, WB hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn tài chính ưu đãi từ các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các nguồn vốn của WB để triển khai các chương trình nghiên cứu, đầu tư bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ chứa, đập thủy lợi cũng như các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, ông Saroj Kumar Jha, Giám đốc Toàn cầu WB phụ trách lĩnh vực nước, cho biết, WB đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam, đặc biệt là Bộ Tài chính và một số bộ, ngành liên quan, để xây dựng Khung Đối tác quốc gia mới cho giai đoạn 5 năm tới.

Trong quá trình trao đổi, WB nhận thấy các ưu tiên của Việt Nam về bảo đảm an ninh nguồn nước, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững hoàn toàn phù hợp với định hướng hợp tác của WB trong thời gian tới.

Theo ông Saroj Kumar Jha, sáng kiến “Nước cho Tương lai” và các chương trình về an ninh nguồn nước sẽ là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự hợp tác giữa WB và Việt Nam.

WB mong muốn mang đến cho Việt Nam không chỉ nguồn lực tài chính mà còn cả tri thức, kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ tư vấn chất lượng cao, nhằm giúp Việt Nam giải quyết hiệu quả những thách thức phát triển đặt ra trong giai đoạn mới.

Đánh giá cao vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc tham gia sáng kiến “Nước cho Tương lai” ngay từ giai đoạn đầu, ông Saroj Kumar Jha cho rằng đây là nền tảng quan trọng để hai bên mở rộng hợp tác, xây dựng các chương trình hành động cụ thể, phù hợp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam.

WB đang triển khai nhiều chương trình đầu tư tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tập trung vào các vấn đề cấp bách như thích ứng với xâm nhập mặn, bảo vệ sinh kế người dân và nâng cao khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu.

WB mong muốn phối hợp với các cơ quan của Việt Nam để sớm thúc đẩy những dự án đã cơ bản sẵn sàng, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển bền vững của khu vực.

Bên cạnh đó, WB cũng sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong việc nghiên cứu, huy động các nguồn tài chính khí hậu và các nguồn vốn quốc tế khác phục vụ các mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước và phát triển xanh.

Khẳng định quan hệ đối tác giữa WB và Việt Nam là mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả và ngày càng phát triển sâu rộng, bà Mariam J. Sherman khẳng định, WB luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong khu vực, sẵn sàng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước./.

WB: Việt Nam đứng trước “thời điểm Đổi mới 2.0,” tăng trưởng vẫn dẫn đầu ASEAN WB đánh giá Việt Nam vẫn là điểm sáng tăng trưởng của ASEAN năm 2026 nhờ xuất khẩu, đầu tư và cải cách mạnh mẽ, dù đối mặt rủi ro từ cú sốc dầu mỏ toàn cầu.

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