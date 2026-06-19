Phó Chủ tịch Quốc hội CHLB Đức Bodo Ramelow thăm, làm việc tại Đà Nẵng

Chiều 19/6, ông Bodo Ramelow, Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức cùng đoàn công tác đã làm việc với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, cùng lãnh đạo các sở ngành thành phố. Hai bên đã trao đổi về các hợp tác kinh tế-xã hội giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Đức thời gian qua và định hướng tăng cường mối quan hệ thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chào đón đoàn công tác đến với thành phố Đà Nẵng và bày tỏ mong muốn ông Bodo Ramelow tiếp tục hỗ trợ các hoạt động hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương Đức, đặc biệt với bang Thuringia và thành phố Chemnitz.

Đà Nẵng mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trao đổi nguồn nhân lực giữa thành phố và các địa phương của Đức, trên cơ sở kế thừa bản ghi nhớ giữa Đà Nẵng và bang Thuringia, các hoạt động kết nối đã triển khai từ năm 2023 giữa bang Thuringia với Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm Đà Nẵng và Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng.

Thành phố khuyến khích và hỗ trợ thành lập, mở rộng các cơ sở đào tạo tiếng Đức chất lượng cao tại Đà Nẵng; tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên, người lao động học tập ngôn ngữ, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu sát hạch và đủ điều kiện làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Ngoài ra, Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tiếp tục ký kết các thỏa thuận hợp tác lao động, giáo dục nghề nghiệp với các địa phương, cơ quan của Đức nhằm mở rộng quy mô các chương trình du học nghề, chuyển giao công nghệ đào tạo chất lượng cao.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức giới thiệu, khuyến khích doanh nghiệp Đức hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực thế mạnh của Đức và Đà Nẵng đang ưu tiên như công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh và chuyển đổi số.

Về phía đoàn công tác, ông Bodo Ramelow đã đánh giá cao sự tăng trưởng tích cực của thành phố Đà Nẵng những năm qua.

Thành phố đóng vai trò là cửa ngõ giao thương quan trọng, có lợi thế về cảng biển lớn và hai sân bay quốc tế. Đối với mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, ông cho rằng đối tác phù hợp tại Đức là thành phố Frankfurt và sẽ hỗ trợ kết nối.

Ngoài ra, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam cũng là đầu mối sẵn sàng hỗ trợ, thúc đẩy các chủ đề hợp tác và giúp đỡ các doanh nghiệp hai bên hợp tác phát triển.

Về giáo dục-đào tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức cho rằng lĩnh vực đào tạo nghề của thành phố Đà Nẵng đang có nhiều tiềm năng và thế mạnh để hợp tác với các trường và doanh nghiệp của Đức.

Hai bên cần xây dựng các chương trình đào tạo để khi sinh viên tốt nghiệp có thể nhận bằng của cả Việt Nam và Đức, tạo cơ hội việc làm cho các lao động trẻ của hai bên…

Cộng hòa Liên bang Đức hiện là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Đà Nẵng tại châu Âu, tập trung vào các lĩnh vực như công nghiệp, nghiên cứu, khoa học công nghệ, giáo dục và giao lưu văn hóa.

Về hợp tác cấp địa phương, Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ chính thức với 2 địa phương của Đức là bang Thuringia (2024) và thành phố Chemnitz (2026). Sau khi ký kết hợp tác, các sở ngành của Đà Nẵng và các địa phương của Đức đã tích cực triển khai nhiều hoạt động trao đổi, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, khoa học và đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow (đứng giữa) thăm khu học nghề sửa chữa ô tô của Trường nghề Don Bosco. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã ký kết với tổ chức Frankfurt Main Finance Bản ghi nhớ hợp tác về Trung tâm tài chính nhằm chia sẻ kinh nghiệm phát triển tài chính số và công nghệ tài chính.

Năm 2025, xuất khẩu từ Đà Nẵng sang Đức ước đạt 77,3 triệu USD; nhập khẩu ước đạt 138,6 triệu USD. Tính đến nay, thành phố có 24 dự án FDI của Đức đăng ký đầu tư tại thành phố Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư khoảng 233,3 triệu USD.

Trong ngày 19/6, đoàn công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow đã đi thăm Trường trung cấp nghề Don Bosco (phường Hòa Xuân) và một số doanh nghiệp Đức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng./.

Việt Nam luôn coi Đức là đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Âu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Cộng hòa Liên bang Đức, luôn coi Đức là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu.

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