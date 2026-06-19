Chuẩn bị chu đáo trước khi tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 19/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và báo cáo công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh (Nghĩa trang Đô Thành trước kia). Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 kiêm Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Thành phố chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả công tác dò tìm, khảo sát địa chất, đánh giá địa tầng tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng bằng các phương pháp khoa học khác nhau của Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá kết quả công tác khảo sát địa tầng thực địa và các ý kiến tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Thành phố cho rằng, kết quả thăm dò, khảo sát địa tầng thực địa của 3 đơn vị, bằng các phương pháp khác nhau nhưng đã cho ra một số kết quả đồng nhất tại một số vị trí. Vì vậy, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố sẽ báo cáo kết quả, xin ý kiến Ban Chỉ đạo Quân khu 7 để sớm triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau,” thận trọng và tỉ mỉ.

Theo Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, công tác xác định, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu Công viên Lê Thị Riêng nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo Quốc gia 515.

Vì vậy đề nghị Ban Chỉ đạo 515 Thành phố chỉ đạo thực hiện công tác tỉ mỉ, thận trọng, xây dựng kế hoạch cụ thể, chu đáo để sau khi xác định đủ điều kiện sẽ tiến hành khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Đại tá Lê Văn Sơn đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cùng vào cuộc trong công tác thăm dò, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ; Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 hỗ trợ lực lượng chuyên môn, trang thiết bị phương tiện cần thiết cho Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Chí Tâm khẳng định, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 rất quan tâm, sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ lực lượng chuyên môn, phương tiện để tạo điều kiện tốt nhất cho Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác dò tìm, khảo sát địa tầng và tiếp tục thu nhận thêm thông tin từ các nguồn khác nhau, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố sớm triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại các địa điểm có đủ cơ sở đào tìm. Quân khu 7 sẽ cử các đội K của Quân khu trực tiếp tham gia, hướng dẫn lực lượng của thành phố, đảm bảo tuyệt đối về an ninh, an toàn.

Trước đó, từ các nguồn tài liệu lưu trữ của Việt Nam; các hồ sơ, hệ thống bản đồ, ảnh tư liệu, kho ảnh quân sự được Hoa Kỳ giải mật; lời kể của nhân chứng lịch sử, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khảo sát, đối chiếu thực địa và nghiên cứu địa tầng một số vị trí tại Công viên Lê Thị Riêng (trước kia là Nghĩa trang Đô Thành) được nghi ngờ là nơi chôn cất tập thể các cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968./.

Cao Bằng: Số hóa thông tin mẫu hài cốt ở Nghĩa trang liệt sỹ Trùng Khánh Nghĩa trang liệt sỹ Trùng Khánh, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng là nơi yên nghỉ của 96 liệt sỹ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến và làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.