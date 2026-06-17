Cần bảo đảm khoa học trong tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại đường Trường Chinh

Ngày 17/6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thăm dò, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực đường Trường Chinh thuộc phường Đăk Cấm và phường Kon Tum.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu, công tác thăm dò, tìm kiếm phải được thực hiện chặt chẽ, khoa học, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ, người dân và hạ tầng khu vực tổ chức thăm dò; đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan làm việc với những hộ dân từng phát hiện hài cốt liệt sỹ để thu thập thêm thông tin phục vụ xác minh, nghiên cứu mở rộng thêm các rãnh ngang nếu đủ điều kiện.

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình thăm dò, bà Y Ngọc yêu cầu Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu cụ thể phương án bồi thường. Công an tỉnh xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực tìm kiếm; Sở Nội vụ rà soát, cung cấp các hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan trước đây do ngành Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý nhằm phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi khảo sát trực tiếp tại khu vực thăm dò. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Đặc biệt, cần thành lập tổ giúp việc gồm đại diện các sở, ngành và cơ quan báo chí để hỗ trợ triển khai nhiệm vụ. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, đây là đợt tìm kiếm chưa có tiền lệ, nhiều thông tin còn chắp vá, đòi hỏi các lực lượng vừa thăm dò, vừa tìm kiếm, vừa thu thập, xác minh thông tin. Do đó, cần thực hiện thận trọng, tỉ mỉ, có trọng tâm, trọng điểm và tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung phương án triển khai trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 5-15/6, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã huy động hơn 340 ngày công của các lực lượng tham gia, nòng cốt là Đội K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)



Các lực lượng đã khắc phục khó khăn về thời tiết, địa hình và điều kiện thi công, đào 2 rãnh ngang trên đường Trường Chinh; đào 2 khu vực trong Nghĩa trang liệt sỹ phường Đăk Cấm; thực hiện đào, bóc tách, kiểm tra địa tầng và hoàn trả mặt bằng với tổng khối lượng hơn 2.000m3 đất, đá, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn và an toàn tuyệt đối. Đến hết ngày 15/6, chưa phát hiện hài cốt liệt sỹ, di vật hay vật chứng liên quan.

Sau khi kiểm tra trực tiếp khu vực đào các rãnh thăm dò, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích kết quả khảo sát, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm trong thời gian tới.

Các đại biểu cho rằng, cần xây dựng phương án thực hiện thăm dò trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bảo đảm sức khỏe cho lực lượng tham gia; rà soát bom mìn trước khi thực hiện đào rãnh thăm dò; cần bổ sung nhân lực có chuyên môn để hỗ trợ phân tích chất đất tại các rãnh ngang, giúp xác định chính xác các dấu vết.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, việc thăm dò mộ hài cốt liệt sỹ tập thể tại đường Trường Chinh (phường Đăk Cấm và phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) dự kiến diễn ra từ 6/6 đến 20/6, với 4 rãnh đào trước trước nhà số 230, 242, 278 và cổng Nghĩa trang liệt sỹ phường Đắk Cấm. Đến nay, lực lượng chức năng đã đào 2 rãnh thăm dò và tiếp tục đào 2 rãnh còn lại trong những ngày tới./.

Miệt mài hành trình tìm lại tên cho các liệt sỹ giữa ngày hè nắng nóng Trong những ngày này, giữa cái nắng oi nồng của mùa Hè, các cán bộ, chiến sỹ Đội 584 vẫn đang miệt mài thực hiện nhiệm vụ khai quật, cất bốc hài cốt liệt sỹ để phục vụ công tác lấy mẫu ADN.