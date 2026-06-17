Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Biến lòng biết ơn thành hành động thiết thực

Chiều 17/6, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh sự kiện 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn đặc biệt sâu sắc. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo rất nặng nề, phải chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ bây giờ, thể hiện truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ Nội vụ đã dự thảo kế hoạch nhằm cụ thể hóa để tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong thực hiện của các bộ, ngành, địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc tri ân, chăm sóc người có công với cách mạng.

Về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được 1.080 hài cốt liệt sỹ; tổ chức trang nghiêm nhiều lễ đón nhận, truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, Campuchia với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bộ Công an đã rà soát, cập nhật, đối soát thông tin của hàng trăm nghìn liệt sỹ chưa xác định được thông tin, tổ chức thu mẫu ADN tại nhiều địa phương và đã xác định, công nhận danh tính đối với 23 trường hợp liệt sỹ. Đây là kết quả rất quan trọng, mang lại niềm tin lớn cho thân nhân và gia đình liệt sỹ.

Về tôn tạo các công trình ghi công, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các địa phương tiến hành nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng và nhà ở người có công trên cả nước; phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch xây dựng công trình trọng điểm “Khu tưởng niệm anh hùng liệt sỹ và người có công với nước.”

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ tham mưu trình cấp có thẩm quyền tặng quà cho 1,5 triệu người có công với cách mạng nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, với tổng kinh phí trên 475 tỷ đồng; trình Thủ tướng Chính phủ cấp mới, cấp lại hơn 1.000 bằng Tổ quốc ghi công.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã cho ý kiến vào dự thảo quy chế và kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cũng như báo cáo đánh giá kết quả bước đầu trong triển khai Quyết định số 692; những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày 27/7/2026 và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027); đồng thời đề xuất điều chỉnh một số nội dung để bảo đảm thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cho biết ngay sau khi Quyết định số 692 được ban hành, Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan đơn vị quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng đang tập trung triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin trên toàn quốc, với quyết tâm rất cao. Ước tính đến ngày 25/7 tới sẽ thu được khoảng 250.000 mẫu, đạt 70% số lượng thân nhân liệt sỹ đủ điều kiện thu mẫu.

Thành viên Ban Chỉ đạo dự hội nghị. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Về công tác tuyên truyền, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Nguyễn Thị Sự cho biết TTXVN đã bắt tay ngay vào triển khai kế hoạch thông tin về Chiến dịch 500 ngày đêm. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, TTXVN đã mở chuyên mục trên cổng thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền cả đối nội và đối ngoại.

Sau 2 tháng triển khai, đã đăng phát gần 600 tin, bài văn bản, hàng nghìn ảnh và hàng trăm video, đồ họa; đồng thời lựa chọn các thông tin để chuyển ngữ sang 5 thứ tiếng nước ngoài, quảng bá trên các kênh truyền thông.

Bà Nguyễn Thị Sự mong các bộ, ngành, địa phương quan tâm chia sẻ thông tin cho các cơ quan báo chí truyền thông; đặc biệt là Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với nguồn thông tin phong phú, chủ động cung cấp cho các cơ quan báo chí chủ lực cùng tham gia truyền thông.

Kết luận cuộc họp, một lần nữa nhấn mạnh kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ là “sự kiện chính trị, lịch sử, nhân văn đặc biệt quan trọng cấp quốc gia," Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao các ý kiến phát biểu.

Phó Thủ tướng điểm lại 4 điểm tích cực đã đạt được trong triển khai kế hoạch.

Đầu tiên là công tác truyền thông với điểm nhấn là truyền thông các hoạt động tri ân gắn với Chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sỹ.

Thứ hai là đã tạo được khí thế tích cực, đậm tính nhân văn, mang ý nghĩa sâu sắc trong thực hiện văn hóa tri ân.

Thứ ba là bước đầu hoàn thiện một số nội dung liên quan đến thể chế chính sách. Bộ Nội vụ đã nỗ lực tham mưu Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, đồng thời dự thảo nghị định hướng dẫn để ban hành kịp thời, đồng bộ.

Thứ tư, Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP được ban hành là cơ sở quan trọng để giải quyết cơ chế, chính sách trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sỹ bằng phương pháp giám định ADN.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác tri ân người có công với cách mạng; khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi người dân ý thức, trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc “uống nước nhớ nguồn,” “đền ơn đáp nghĩa”; biến lòng biết ơn thành những hành động thiết thực, hiệu quả và giàu ý nghĩa.

Mọi hoạt động phải hướng tới mục tiêu chăm lo tốt nhất cho thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, tiếp tục bồi đắp truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và đạo lý tri ân./.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Lấy mẫu, số hóa thông tin 1.456 hài cốt liệt sỹ Với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị và địa phương, công tác lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu được thực hiện bảo đảm khoa học, chính xác, trang nghiêm, đúng quy trình.