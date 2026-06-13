Triển khai công tác chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1055/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027) (Ban chỉ đạo).

Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ

Theo Quyết định trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm có: Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Phó Trưởng Ban Thường trực); đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm có: Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ngoài ra, Ủy viên Ban Chỉ đạo còn có: Đồng chí Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Sự, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực, trang trọng, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027).

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các phương án, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả để thực hiện các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027); chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành.

Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành; sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo giao, bảo đảm không tăng biên chế của bộ được cơ quan có thẩm quyền giao./.

Tặng quà cho hơn 1,56 triệu người có công dịp 79 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ Cả nước có hơn 1,56 triệu người có công thuộc diện được tặng quà nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), tổng kinh phí tặng quà là hơn 475,8 tỷ đồng.