Đà Nẵng: Phát hiện nhiều di vật của liệt sỹ tại Hang Đá Sập

Nhiều di vật của liệt sỹ cùng một đoạn xương ống chân được phát hiện tại Hang Đá Sập (còn gọi là hang Thương nghiệp K600) tại thôn Lâm Tây, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, có thêm cơ sở để phục vụ công tác xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Đây là những thông tin quan trọng được nêu ra tại Hội thảo xác minh thông tin liệt sỹ tại Hang Đá Sập do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày 16/6.

Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian qua đã xuất hiện nhiều thông tin, tư liệu và ý kiến đóng góp của các nhân chứng liên quan đến Hang Đá Sập K600.

Đại tá Võ Văn Tuấn (Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Đây là thông tin có giá trị, là cơ sở nền tảng để các đại biểu nghiên cứu, làm rõ, giúp đơn vị có thêm ý kiến của cơ quan chuyên môn, nhân chứng lịch sử và những người trực tiếp tham gia hoặc biết thông tin liên quan đến sự kiện K600 để tiến hành đối chiếu, phân tích, đánh giá, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong thời gian tới.

Hang Đá Sập nằm ven chân dãy Sơn Gà (thuộc thôn Lâm Tây, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng), cách khu dân cư khoảng 3km. Hang rộng khoảng 40m, sâu 60m, cao từ 2-5m, cấu tạo địa chất phức tạp với nhiều khối đá lớn chồng lên nhau, bên dưới là các khe ngầm có nước.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi đây giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là nơi tập kết, trung chuyển lương thực, thực phẩm và là điểm dừng chân của nhiều đơn vị chủ lực như Trung đoàn 31, Trung đoàn 36, Trung đoàn 141, Trung đoàn Pháo binh 575, lực lượng Vận tải 130, Bệnh xá 78 cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ hoạt động trên địa bàn Quảng Đà.

Theo thông tin do các cựu chiến binh cung cấp, khoảng 9 giờ ngày 25/4/1969, do khói bếp lộ vị trí trú quân, máy bay trinh sát OV-10 của địch phát hiện và chỉ điểm.

Sau đó, pháo binh từ Núi Lở phối hợp với máy bay F-4 ném bom hạng nặng vào khu vực Hang Đá Sập. Các khối đất đá lớn sạt lở, bịt kín cửa hang khiến nhiều cán bộ Thương nghiệp K600 và bộ đội đang trú quân bên trong hy sinh.

Từ ngày 5-6/6, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hà Nha tiến hành khảo sát thực địa tại Hang Đá Sập. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật như dép cao su, dép rọ, vải dù, áo mưa, pin đại, dây thông tin, dao, ví cá nhân, lon cá hộp, bàn chải đánh răng, đạn súng AK cùng khu vực cất giữ khoảng 18-20 quả đạn cối cỡ 82mm và đạn pháo 105mm.

Đáng chú ý, tại khu vực được xác định là nơi bị bom đánh sập, đoàn khảo sát đã phát hiện một đôi dép rọ nữ cùng nhiều di vật khác và một đoạn xương ống chân dài khoảng 30-40cm nằm lộ thiên trong hang.

Lực lượng chức năng đã khoanh vùng, bảo vệ nguyên trạng hiện trường để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập theo quy định.

Nhân chứng của Ban Liên lạc Đoàn Pháo binh 575 Mặt trận 44 Quảng-Đà chia sẻ những thông tin để hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Hang Đá Sập (thôn Lâm Tây, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Theo danh sách do Ban Liên lạc Đoàn Pháo binh 575 Mặt trận 44 Quảng-Đà cung cấp, có 8 liệt sỹ được xác định hy sinh tại Hang Đá Sập, gồm 4 liệt sỹ thuộc Trung đoàn Pháo binh 575 và 4 liệt sỹ thuộc đơn vị Thương nghiệp K600.

Trong số đó có các liệt sỹ các đồng chí Đặng Hữu Phú, Hoàng Tiến Ngũ, Nguyễn Văn Vinh và Nguyễn Huy Nhự thuộc Trung đoàn Pháo binh 575. Bốn liệt sỹ thuộc đơn vị Thương nghiệp K600 gồm Võ Thị Pháo, Nguyễn Nha, Thái Quy Anh và Lê Văn Dững.

Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ liệt sỹ đang được lưu trữ, quản lý tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, cơ quan chức năng xác định ngày 24/4/1969 có 5 liệt sỹ thuộc Trung đoàn Pháo binh 575 hy sinh tại Hang Đá Sập, trong đó có các liệt sỹ Đặng Hữu Phú, Hoàng Tiến Ngũ, Nguyễn Hồng Hiển và Nguyễn Chí Tại.

Đối với danh sách liệt sỹ thuộc đơn vị Thương nghiệp K600, cơ quan quân sự đang tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ để kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, làm rõ thông tin.

Các nhân chứng của Ban Liên lạc Đoàn Pháo binh 575 Mặt trận 44 Quảng-Đà chia sẻ những thông tin để hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Hang Đá Sập (thôn Lâm Tây, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Trên cơ sở các di vật và dấu tích mới được phát hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã báo cáo Ban Chỉ đạo thành phố tổ chức Hội thảo khoa học nhằm xác định chính xác danh sách các liệt sỹ hy sinh tại Hang Đá Sập.

Các đơn vị chức năng sẽ xây dựng kế hoạch rà phá bom mìn, xử lý vật nổ và tổ chức quy tập hài cốt liệt sỹ theo đúng quy định.

Thượng tá Lê Huy Từ, Phó trưởng Ban Liên lạc Đoàn Pháo binh 575 Mặt trận 44 Quảng-Đà chia sẻ, khu vực hang K600 từng là tuyến giao thông huyết mạch và điểm dừng quân chiến lược, nơi nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh.

Ông rất mong muốn tìm được biện pháp kỹ thuật để quy tập hài cốt các liệt sỹ về với quê hương hoặc dựng bia tưởng niệm tại đây nhằm tri ân các anh và biến nơi đây thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau./.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Lấy mẫu, số hóa thông tin 1.456 hài cốt liệt sỹ Với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị và địa phương, công tác lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu được thực hiện bảo đảm khoa học, chính xác, trang nghiêm, đúng quy trình.

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