Khảo sát, dò tìm nơi chôn cất liệt sỹ hi sinh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968

Sáng 15/6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công tác khảo sát, thăm dò tìm kiếm rãnh mộ liệt sỹ nghi ngờ được chôn tập thể tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh (Nghĩa trang Đô Thành trước kia).

Theo Đại tá Đoàn Văn Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở các nguồn thông tin được tổng hợp, các lực lượng của Bộ Bộ Tư lệnh Thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị (lực lượng chuyên trách) bắt đầu triển khai nhiệm vụ ,khảo sát, thăm dò các vị trí, khu vực nghi ngờ có hài cốt liệt sỹ được chôn tập thể tại khu vực Nghĩa trang Đô Thành trước kia, nay là Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn (ngoài cùng bên phải), Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 trao đổi với PGS.TS Lê Văn Anh Cường (ngoài cùng bên trái), Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố về phương pháp Radar xuyên lòng đất. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Công tác thăm dò được triển khai tại 3 khu vực với tổng diện tích khoảng 2.500 m2 và có thể mở rộng lên 5.000m2. Các vị trí này được lựa chọn trên cơ sở tổng hợp từ các nguồn tư liệu trong và ngoài nước, lời kể của nhân chứng, các kết quả nghiên cứu trước đây.

Lực lượng công binh sẽ tiến hành khoanh vùng, dò tìm, gỡ các thiết bị, vật liệu nổ nếu có trong khu vực đã xác định. Sau đó, lực lượng khảo sát thăm dò gồm các cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ phối hợp cùng Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Bách Khoa thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Viện thiết kế, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật… sử dụng thiết bị chuyên dùng, máy rada xuyên đất... khảo sát, thăm dò, tìm kiếm các rãnh mộ chôn cất liệt sỹ.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Anh Cường, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi tiếp nhận thực địa đã được rà phá thiết bị, vật liệu nổ, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ ứng dụng phương pháp radar xuyên đất và ảnh điện để khảo sát địa tầng khu vực cần tìm kiếm.

Các phương pháp khoa học này có tác dụng không phá hủy hiện trường; tạo hình ảnh trực quan về cấu trúc dưới mặt đất và đạt tốc độ khảo sát nhanh trên diện tích lớn.

Phương pháp Radar xuyên đất được xử dụng để xây dựng mô hình hình ảnh trực quan về cấu trúc dưới mặt đất, tạo cơ sở cho công tác xác định nơi chôn cất thi hài các liệt sỹ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Theo ông Lê Văn Anh Cường, kết quả khảo sát địa tầng không thể xác định dưới lòng đất có hài cốt liệt sỹ hay không mà chỉ là xác định cụ thể các xáo trộn địa tầng, giúp có căn cứ khoa học để đánh giá sự tồn tại của các rãnh chôn, hố sụt có thể là vị trí chôn cất các liệt sỹ. Vì vậy, cần có sự kết hợp chặt chẽ với thông tin nhân chứng, bản đồ quân sự, thông tin lịch sử… để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Trong quá trình thực hiện công tác khảo sát, thăm dò, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, các chuyên gia, nhân chứng lịch sử sẽ cùng tham gia, hỗ trợ thông tin, tư liệu để giúp xác định các vị trí nghi ngờ là nơi chôn cất tập thể các liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968.

Kết quả công tác khảo sát, thăm dò tại các địa điểm nghi ngờ là rãnh chôn cất tập thể hài cốt các liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968 sẽ là căn cứ để Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiếp công tác tìm kiếm, khai quật, cất bốc để hồi hương, an táng các liệt sỹ trong thời gian tới./.

Bắt đầu đào rãnh ngang thăm dò, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Quảng Ngãi Các lực lượng đã huy động máy xúc cơ giới, xe tải, radar xuyên đất (GPR), máy dò kim loại, dò vật nổ cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị phục vụ khảo sát, tìm kiếm.