Gia Lai: Truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sỹ hy sinh trên đất bạn Campuchia

Ngày 13/6, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đức Cơ (xã Đức Cơ), tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ trên đất bạn Campuchia.

Các liệt sỹ được Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham dự buổi lễ cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Quân khu 5; tỉnh Gia Lai; đại diện các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, nhân dân và thân nhân liệt sỹ.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Campuchia.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu và thân nhân liệt sỹ đã thực hiện nghi thức di quan, an táng 18 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đức Cơ, an nghỉ trong lòng đất mẹ sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi đất bạn.

Buổi lễ thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc tìm kiếm, quy tập, đưa các liệt sỹ còn nằm lại trên đất bạn trở về với quê hương, đồng đội và gia đình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham dự Lễ truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định trong những năm tháng kháng chiến và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, hàng vạn cán bộ, chiến sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh.

Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Sau nhiều năm kiên trì tìm kiếm, với sự phối hợp, hỗ trợ của Chính phủ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia, cùng sự nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Đội K52, đến nay đã có 1.531 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được tìm kiếm, quy tập về nước.

Mùa khô 2025-2026, Đội K52 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên phạm vi 808 làng của 23 huyện, thành phố thuộc ba tỉnh Đông Bắc Campuchia gồm Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear.

Nghi thức truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Trong điều kiện nguồn thông tin ngày càng hạn chế, nhiều nhân chứng tuổi cao hoặc đã qua đời, địa hình thay đổi qua thời gian, tình hình an ninh tại một số khu vực còn phức tạp, Đội K52 vẫn vượt qua khó khăn tổ chức khảo sát, xác minh tại 21 địa điểm của 17 huyện, thành phố.

Kết quả, đơn vị đã quy tập được 18 hài cốt liệt sỹ, trong đó tỉnh Ratanakiri được 8 hài cốt, tỉnh Stung Treng được 7 hài cốt và tỉnh Preah Vihear 3 hài cốt.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Chính quyền và Ban chuyên trách của 3 tỉnh Ratanakiri, Pret Vi Hia và tỉnh STung Treng (Vương quốc Campuchia), ông Sor Soputra, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ và chuyên gia Việt Nam đã góp phần giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, mang lại hòa bình và cơ hội hồi sinh cho đất nước Campuchia.

Đội K52 thông tin phần lớn các liệt sỹ được tìm thấy hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhiều hài cốt vẫn còn được quấn bọc trong tăng võng hoặc bao tử sỹ cùng các di vật của bộ đội.

Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ nằm lại dưới lòng đất, đa số hài cốt đã bị phân hủy mạnh nên rất khó khăn trong việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính.

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã gặp gỡ, động viên và tặng quà các chiến sỹ Đội K52 tỉnh Gia Lai./.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Đẩy nhanh xác định danh tính hài cốt liệt sỹ bằng ADN Trước mắt, tỉnh Cà Mau tổ chức lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ đối với 263 phần mộ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Trần Văn Thời.