Chiến dịch 500 ngày đêm: Nỗ lực xác định danh tính các anh hùng liệt sỹ

Cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc đã lùi xa nhưng hàng chục nghìn hài cốt liệt sỹ tại các nghĩa trang ở tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa xác định được thông tin. Tỉnh đang tích cực lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính.

Nhiệm vụ thiêng liêng

Tranh thủ thời tiết còn mát mẻ, từ 6 giờ 30 phút sáng, các thành viên đội lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đã có mặt tại Nghĩa trang liệt sỹ Châu Thành (ấp An Phú, xã Phú Hựu) để làm nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ. Mỗi người mỗi việc, mọi người đều tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ được giao. Đội lấy mẫu thực hiện khép kín toàn bộ quy trình từ khai quật, lấy mẫu, số hóa dữ liệu, quản lý, bảo quản mẫu hài cốt liệt sỹ… đến xây dựng, hoàn trả, chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên khu vực mộ sau khi kết thúc lấy mẫu.

Đại úy Nguyễn Nhật Minh, Trợ lý Ban Công binh, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp), Tổ trưởng Tổ Khai quật và xây dựng cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ quan tâm đảm bảo an toàn cho các thành viên, có trang bị dụng cụ bảo hộ và các công việc làm theo trình tự, đúng quy trình.

Ở các nghĩa trang liệt sỹ, mộ thường có kết cấu, thiết kế khác nhau nên tổ nghiên cứu, tìm ra phương pháp khai quật hiệu quả, nhanh chóng và không ảnh hưởng đến các phần mộ khác. Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, hài cốt liệt sỹ được hoàn trả và xây dựng lại mộ hoàn thiện, đảm bảo tính thẩm mĩ, vệ sinh sạch sẽ.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Với tinh thần trách nhiệm cao và hiệp đồng chặt chẽ giữa các tổ, đơn vị quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì đây là lần đầu tiên được giao nhiệm vụ tham gia thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ" nên gặp nhiều khó khăn nhưng các thành viên đều cố gắng nghiên cứu, tìm tòi nhằm thực hiện hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến dịch.

Trong lực lượng tham gia Chiến dịch có những chiến sỹ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự với tuổi đời còn rất trẻ. Thượng sỹ Ngô Minh Hiền, Trung đoàn BB320 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ tham gia Chiến dịch, nhiệm vụ của anh và thành viên trong tổ tiến hành khai quật và xây dựng lại mộ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ.

Hạ sỹ Lê Đại Phát, Trung đoàn BB320 tâm sự, tham gia Chiến dịch, anh cảm nhận rõ hơn về sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ với đất nước, dân tộc. Công tác tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ thiêng liêng nên anh nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ. Đây là dấu ấn khó quên trong thời gian phục vụ quân đội của anh.

Trong số nhiều phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Châu Thành, có hàng trăm phần mộ ghi dòng chữ "chưa xác định được thông tin." Mới đây, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban chỉ đạo 515) tỉnh Đồng Tháp tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ công tác giám định ADN đối với các hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sỹ Châu Thành.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp thông tin đơn vị đã tiến hành khai quật, lấy mẫu đối với 442 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sỹ Châu Thành. Sau khi hoàn thành, đơn vị sẽ rút kinh nghiệm để triển khai trên diện rộng tại các nghĩa trang liệt sỹ ở tỉnh.

Lấy mẫu hơn 21.000 hài cốt liệt sỹ

Nghĩa trang liệt sỹ Châu Thành được chọn là nơi tổ chức thí điểm việc khai quật, lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ nhằm đánh giá quy trình thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh, bảo đảm tính chính xác, khoa học và hiệu quả.

Hoạt động này góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sỹ. Đây là nghĩa cử cao đẹp, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn," sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Qua gần một tuần thực hiện, lực lượng chức năng khai quật, lấy được hơn 70 mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sỹ Châu Thành và sẽ tiếp tục thực hiện đến cuối tháng 6/2026.

Sau khi hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sỹ, lực lượng chức năng tiến hành xây dựng lại mộ như hiện trạng ban đầu. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Quá trình khai quật, lấy mẫu, quản lý, bảo quản… mẫu hài cốt liệt sỹ thực hiện khép kín, đúng quy trình chuyên môn. Thông tin về phần mộ, mẫu hài cốt liệt sỹ được số hóa, cập nhật vào cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, đối chiếu và xác định danh tính trong thời gian tới.

Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp, kế hoạch tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sỹ là giai đoạn từ năm 2026 đến ngày 27/7/2027, hoàn thành việc lấy mẫu, bàn giao mẫu đối với 11.810 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sỹ ở tỉnh và hài cốt liệt sỹ trong quá trình tìm kiếm, quy tập được.

Từ tháng 7/2027 đến tháng 12/2030, tỉnh tiếp tục tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu đối với 9.346 mộ liệt sỹ thiếu thông tin và các mộ liệt sỹ có một số thông tin nhưng chưa xác định được danh tính sau khi đã xác định bằng phương pháp thực chứng. Cùng với đó, tỉnh là hoàn thành việc số hóa, cập nhật dữ liệu liên quan đến quá trình lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ vào phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sỹ và cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp đã thành lập đội lấy mẫu hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh cùng các tổ đã được phân công nhiệm vụ cụ thể. Đó là tổ lấy mẫu (có cán bộ y tế lấy mẫu và cán bộ số hóa, sử dụng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sỹ); tổ khai quật và xây dựng; tổ bảo đảm an ninh; tổ tuyên truyền, nghi lễ, khánh tiết, dân vận; tổ hậu cần và vận chuyển…

Ngoài ra, có 3 tổ chuyên trách với gần 30 thành viên với nhiệm vụ thực hiện lấy mẫu, đóng gói, gán mã, chụp ảnh, cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sỹ; tổ chức khai quật mộ, hỗ trợ lấy mẫu, hoàn trả mặt bằng, chỉnh trang vỏ mộ sau lấy mẫu, đối soát dữ liệu nội bộ, bàn giao mẫu và báo cáo kết quả.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị bảo đảm tuân thủ Quy trình 01 của Cục Quân y trong quá trình lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ; bảo đảm nguyên tắc là không nhầm lẫn giữa các mẫu và không nhiễm chéo ADN giữa các mẫu đã lấy.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải giữ tuyệt đối an toàn về người và vật chất, phương tiện trang bị; đảm bảo chất lượng và tiến độ lấy mẫu, khôi phục lại mộ liệt sỹ sau khi lấy mẫu./.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Đẩy nhanh xác định danh tính hài cốt liệt sỹ bằng ADN Trước mắt, tỉnh Cà Mau tổ chức lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ đối với 263 phần mộ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Trần Văn Thời.