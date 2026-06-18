Cao Bằng: Số hóa thông tin mẫu hài cốt ở Nghĩa trang liệt sỹ Trùng Khánh

Ngày 18/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Cao Bằng tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin trong Nghĩa trang liệt sỹ Trùng Khánh, xã Trùng Khánh.

Đây là nơi yên nghỉ của 96 liệt sỹ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến và làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; trong đó có 6 phần mộ liệt sỹ thời kỳ chống thực dân Pháp, 15 phần mộ liệt sỹ thời kỳ chống đế quốc Mỹ cứu nước và 58 phần mộ liệt sỹ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Hiện nay, trong Nghĩa trang còn 17 phần mộ chưa xác định được thông tin và 13 phần mộ còn thiếu thông tin về liệt sỹ.

Việc lấy mẫu 17 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sỹ Trùng Khánh được triển khai theo Quyết định số 1973/QĐ-BQP ngày 22/4/2026 của Bộ Quốc phòng ban hành Quy trình kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản và lưu trữ mẫu hài cốt liệt sỹ.

Việc khai quật, lấy mẫu được tiến hành theo đúng quy trình kỹ thuật; sau khi hoàn thành sẽ tổ chức an táng lại hài cốt liệt sỹ và hoàn trả mặt bằng nguyên trạng. Tổ lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ thực hiện đối chiếu, so sánh ký hiệu mộ trong hồ sơ với thực tế; xác định chính xác lô, hàng, thứ tự mộ; ghi nhận đầy đủ thông tin, chụp ảnh mộ và lưu trữ hồ sơ.

Các khâu thiết lập phân khu, kiểm soát chéo, lựa chọn mẫu, lấy mẫu, đóng gói sơ cấp, gắn mã, chụp ảnh, lập biểu mẫu và bàn giao đều được thực hiện nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tính chính xác, tránh nhầm lẫn, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, lưu trữ, bảo quản và giám định ADN sau này.

Công tác khai quật mộ liệt sỹ, số hóa thông tin, lấy mẫu sinh phẩm và hoàn trả mặt bằng được triển khai đối với 17 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang liệt sỹ Trùng Khánh, diễn ra đến ngày 21/6.

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết việc lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Trùng Khánh được triển khai bảo đảm quy trình, khoa học. Quá trình thực hiện, các lực lượng được bố trí linh hoạt vừa bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc, bảo vệ sức khỏe.

Ủy ban Nhân dân xã cần phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, tổ chức lực lượng phù hợp, giao nhiệm vụ cho từng tổ, đội, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.../.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Lấy mẫu, số hóa thông tin 1.456 hài cốt liệt sỹ Với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị và địa phương, công tác lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu được thực hiện bảo đảm khoa học, chính xác, trang nghiêm, đúng quy trình.