Từ ngày 20-25/6, khu vực Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt

Nhận định về diễn biến thời tiết trong những ngày tới, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Trung Bộ từ ngày 20-25/6 khả năng sẽ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Cụ thể, từ ngày 20-25/6, khu vực Trung Bộ trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao từ 37-40 độ C. Từ ngày 26-28/6 nắng nóng giảm dần.

Tại khu vực Bắc Bộ, từ ngày 20-24/6, trời nắng nóng với nền nhiệt 36-38 độ C, riêng từ ngày 23-24/6, trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 22-23/6, nắng nóng có khả năng xảy ra diện rộng trên khu vực Bắc Bộ.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10-16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức.

Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng... Người dân làm việc trong môi trường thoáng mát để phòng chống say nắng, say nóng.

Nếu sử dụng quạt, không nên để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài để tránh bị cảm lạnh.

Đối với các hình thái thời tiết khác, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin thêm, từ 26-27/6 có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to ở vùng núi, trung du phía Bắc.

Từ ngày 24-28/6, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông có xu hướng gia tăng, cục bộ có nơi mưa to.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, hiện ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách Philippines khoảng 2.500 km về phía Đông có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, sau đó di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Từ ngày 23-24/6, bão di chuyển về vùng biển Đông Bắc của Philippines, hoàn lưu bão có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông.

Hiện Cục Khí tượng Thủy văn đang theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới này./.

Khả năng El Nino rất mạnh: Việt Nam đối mặt nhiều đợt nắng nóng, bão mạnh Trong năm nay, El Nino không chỉ làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, mà còn có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm như mưa lớn, lũ quét, bão mạnh.

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