Thời tiết ngày 19/6: Bắc Bộ có nơi mưa trên 100mm, biển động trên diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/6, mưa dông vẫn duy trì tại vùng núi và trung du Bắc Bộ, trong khi nhiều vùng biển có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, sóng cao trên 2m.

Dự báo ngày và đêm 19/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, dự báo ngày và đêm 19/6, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2m.

Ngoài ra, ngày và đêm 19/6, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2-3m; biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày và đêm 19/6, khu vực Tây Bắc Bộ có mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Riêng khu vực phía Nam Phú Thọ ban ngày có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, có nơi dưới 25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. Riêng khu vực Nam Phú Thọ nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Riêng khu vực đồng bằng nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C, riêng phía Nam có nơi dưới 27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tại duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, phía Nam từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ban ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội ban ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ C, cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 33-35 độ C./.

Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào, Huế cảnh báo nguy cơ lũ quét Từ tối 18/6 đến ngày 19/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm, trong khi tại miền Trung, thành phố Huế cũng tiếp tục có mưa và có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

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