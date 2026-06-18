Tinh gọn thủ tục hành chính: Khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Với việc chủ động cắt giảm hơn 53% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm khoảng 5.310 tỷ đồng chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tạo bước đột phá trong cải cách thể chế, phân cấp, phân quyền và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu quả quản trị và góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước trong thời gian tới.

Cải cách thủ tục hành chính, giảm mạnh chi phí

Phát biểu tại Diễn đàn đối thoại về thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường năm 2026 diễn ra sáng 18/6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh là yêu cầu quan trọng để khơi thông nguồn lực, giảm chi phí xã hội, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với ngành nông nghiệp và môi trường, theo ông Hiệp, nhiệm vụ trên càng có ý nghĩa lớn vì phạm vi quản lý rộng, liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, đất đai, môi trường, tài nguyên, thủy sản, lâm nghiệp, chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật và nhiều lĩnh vực thiết yếu khác.

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tập trung cao độ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; đồng thời đẩy mạnh phân quyền, phân cấp cho địa phương; là một trong ba bộ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, ghi nhận đạt và vượt các chỉ tiêu được giao…

Về kết quả cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cắt giảm 8.987 ngày giải quyết thủ tục hành chính, tương ứng giảm 53,39%; tiết kiệm khoảng 5.310 tỷ đồng chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, tương ứng giảm 54,73%. Bên cạnh đó, số thủ tục hành chính cấp bộ giảm từ 267 xuống còn 148 (chỉ chiếm 26,67% tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý).

Diễn đàn đối thoại về thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường năm 2026. (Ảnh: BTC)

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện phân quyền, phân cấp 58 thủ tục hành chính thuộc 9 lĩnh vực; bãi bỏ 108 thủ tục hành chính thuộc 16 lĩnh vực; đơn giản hóa 88 thủ tục hành chính thuộc 10 lĩnh vực.

Đối với điều kiện kinh doanh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã bãi bỏ 13/40 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, thu hẹp 03 ngành, nghề; tỷ lệ cắt giảm đạt 36,25%, vượt yêu cầu tối thiểu 30% mà Trung ương yêu cầu.

Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cải cách

Theo ông Hiệp, những kết quả đạt được kể trên cho thấy hướng đi đúng đắn, thực chất với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy bộ, Bộ trưởng, các đồng chí thứ trưởng và sự vào cuộc trách nhiệm của các đơn vị thuộc bộ. Tuy vậy, ông Hiệp cũng lưu ý rằng đây không phải điểm dừng mà mới là nền tảng để tiếp tục thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

“Cải cách phải tiếp tục thực hiện, đi vào thực chất; cải cách không chỉ đo bằng số lượng thủ tục được cắt giảm hay số lượng thủ tục được phân quyền, phân cấp mà phải đo bằng sự thuận lợi, hài lòng của người dân, doanh nghiệp, sự chủ động của địa phương và hiệu quả quản lý nhà nước,” ông Hiệp nói.

Với tinh thần đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, từ Luật, Nghị định đến Thông tư, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi; tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ, với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ kết quả.

Ông Hiệp cũng nhấn mạnh diễn đàn hôm nay được tổ chức với tinh thần đối thoại thẳng thắn, thực chất và cầu thị. Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn lắng nghe các phản ánh, kiến nghị cụ thể, trực tiếp từ địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động trực tiếp.

Tinh thần xuyên suốt của Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cải cách phải thực chất, quản lý phải minh bạch và hiệu quả; phân quyền, phân cấp phải gắn với kiểm tra, giám sát; tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Qua đó tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ của ngành và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước.

“Tôi tin tưởng rằng diễn đàn hôm nay có nhiều ý kiến thiết thực, góp phần tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ của ngành nông nghiệp và môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước và mục tiêu tăng trưởng của ngành nông nghiệp và môi trường,” Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ.

Cải cách phải tiếp tục thực hiện, đi vào thực chất; phải đo bằng sự thuận lợi, hài lòng của người dân, doanh nghiệp. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình diễn đàn, đại diện các hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp cũng đã được đại diện các đơn vị chuyên môn phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật mới về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bên cạnh đó, diễn đàn cũng dành nhiều thời gian cho việc đối thoại, trao đổi trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết các kiến nghị của các hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp tại diễn đàn đối thoại sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp đầy đủ, nhất là các vướng mắc, bất cập do quy định của pháp luật, báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan xử lý kịp thời.

Thông qua diễn đàn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục khẳng định quyết tâm đẩy mạnh cải cách thể chế, pháp luật, nhất là cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo hướng thực chất, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; tăng cường phối hợp, đối thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững trong kỷ nguyên mới./.

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