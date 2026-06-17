Phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến về thủ tục đất đai trong năm 2026

Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có văn bản gửi sở nông nghiệp và môi trường các tỉnh, thành phố, đề nghị đôn đốc thực hiện rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai để thay thế hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ trong các thủ tục hành chính được thực hiện theo mức độ đáp ứng dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử.

Mục tiêu trọng tâm là đưa cơ sở dữ liệu đất đai vào quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả, phục vụ công tác quản lý nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai trên môi trường điện tử; phấn đấu đến hết năm 2026, 100% thủ tục hành chính về đất đai đủ điều kiện sẽ được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Theo Cục Quản lý đất đai, việc đôn đốc này nhằm triển khai bám sát Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an về tăng cường, đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Với tinh thần đó, Cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai để thay thế hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ trong các thủ tục hành chính được thực hiện theo mức độ đáp ứng việc khai thác, sử dụng dữ liệu đất đai đã số hoá, thông tin tương ứng từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên môi trường điện tử.

Trong đó, kết quả rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai gồm: Quyết định công bố các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên môi trường điện tử; tổng số thửa đất và tỷ lệ hồ sơ có kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tỷ lệ hồ sơ không khai thác được thông tin hoặc thông tin khai thác không được đầy đủ, chính xác...

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, Cục Quản lý đất đai đề nghị các địa phương phản ánh về cục để hướng dẫn thực hiện./.

Phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026 Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt đầy đủ nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm 3 nguyên tắc xuyên suốt không lùi mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.