Môi trường

Nghệ An: Người dân tự nguyện giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm

Sau khi phát hiện một cá thể khỉ đuôi lợn nặng 3,9kg xuất hiện trong vườn nhà, một người dân ở xã Quỳ Châu đã chủ động trình báo và giao nộp cho lực lượng kiểm lâm để cứu hộ, bảo tồn theo quy định.

Xuân Tiến
Một cá thể khỉ đuôi lợn sau khi được thả. Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN phát)
Một cá thể khỉ đuôi lợn sau khi được thả. Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN phát)

Trưa ngày 19/6, ông Nguyễn Hữu Duy, Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, sáng cùng ngày Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu phối hợp cùng Công an xã, Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Châu tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn, nặng 3,9kg, dài khoảng 50cm, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 18/6, ông Vi Đức Sinh (trú tại bản Poọng, xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) phát hiện một cá thể động vật rừng xuất hiện trong khu vực vườn nhà. Trong quá trình xua đuổi, con vật có biểu hiện hoảng loạn và quay lại tấn công người.

Sau khi bắt giữ an toàn và tìm hiểu thông tin, nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, ông Vi Đức Sinh đã chủ động trình báo, giao nộp lại cho cơ quan chức năng tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Hữu Duy, Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu cho biết thêm, qua kiểm tra, xác minh của lực lượng chức năng xác định đây là cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), giới tính cái, là loài động vật rừng thuộc Nhóm IIB trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ.

Khi tiếp nhận từ người dân, sức khỏe cá thể này bình thường. Cá thể khỉ đuôi lợn sẽ được bàn giao cho đơn vị cứu hộ chuyên trách để chăm sóc, theo dõi và thực hiện các bước bảo tồn theo quy định trước khi thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

Việc người dân chủ động trình báo, giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng là tín hiệu tích cực trong bảo tồn thiên nhiên.

Hành động này góp phần bảo vệ các loài động vật hoang dã, duy trì cân bằng hệ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sự chuyển biến trong nhận thức của cộng đồng, phản ánh hiệu quả của việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và động vật hoang dã./.

(TTXVN/Vietnam+)
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