Huế: Tiếp nhận cá thể cá sấu nước ngọt đi lạc vào nhà dân

Ngày 17/6, Ủy ban Nhân dân phường Thuận Hóa (thành phố Huế) thông tin, chính quyền địa phương vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm tiến hành tiếp nhận một cá thể cá sấu nước ngọt, do bà Võ Thị Thanh Sương, trú tại phường Thuận Hóa, thành phố Huế tự nguyện giao nộp.

Cụ thể, vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 16/6, cá thể cá sấu được phát hiện đi lạc vào khuôn viên nhà bà Võ Thị Thanh Sương. Sau khi phát hiện sự việc, bà Sương đã kịp thời thông báo và phối hợp với cơ quan chức năng để bàn giao cá thể động vật này theo quy định.

Theo ghi nhận, cá thể cá sấu có trọng lượng khoảng 3kg, chiều dài khoảng 1m.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể động vật và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Ông Phan Lương Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận Hóa cho hay, cá thể cá sấu này đang được cơ quan chức năng tạm thời quản lý, chăm sóc và liên hệ với đơn vị cứu hộ, tiếp nhận động vật hoang dã để bàn giao theo quy định.

Cá thể này sẽ không được thả về môi trường tự nhiên nhằm bảo đảm an toàn hệ sinh thái và thực hiện đúng các quy định về quản lý động vật hoang dã.

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn./.

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