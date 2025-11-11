Cảnh báo người dân không tắm sông gần nơi xuất hiện hình ảnh cá sấu ở Cần Thơ

Ngày 11/11, Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ) đã có báo cáo về việc xác minh thông tin người dân phát hiện một cá thể cá sấu tại ấp Phụng Tường 2, xã Nhơn Mỹ.

Qua đó, cơ quan chức năng đã đưa ra khuyến cáo, đề nghị người dân sống xung quanh khu vực cảnh giác, phòng ngừa, không cho trẻ em bơi lội dưới sông, kênh, rạch gần nơi có hình ảnh cá sấu xuất hiện.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 6/11, Công an xã Nhơn Mỹ tiếp nhận tin báo kèm hình ảnh từ người dân tại ấp Phụng Tường 2 khi ở nhà một mình đã phát hiện 1 cá thể cá sấu nổi trên mặt nước tại kênh dẫn nước vào mương vườn.

Con cá sấu này được người dân ước tính có chiều dài khoảng 1,5m và nặng từ 30-40 kg. Người dân đã nhanh chóng dùng điện thoại chụp lại hình ảnh và báo cho chính quyền địa phương.

Khi hay tin xuất hiện cá sấu, nhiều người dân xung quanh đã kéo đến xem, tuy nhiên lúc này con cá sấu đã lặn mất.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhơn Mỹ đã phân công cán bộ, chiến sĩ, phối hợp cùng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở đến hiện trường. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xem xét kỹ lưỡng hình ảnh và nhận định hình ảnh do người dân cung cấp là thật.

Sau khi nhận được thông tin, ngày 8/11, Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm thành phố Cần Thơ đã xuống hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an, dân quân và người dân tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản lời khai của người dân báo là phát hiện cá thể cá sấu. Qua kiểm tra, xác minh thực tế tại hiện trường và xung quanh khu vực cho là có cá sấu xuất hiện, lực lượng chức năng không phát hiện cá thể cá sấu nói trên.

Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm cho biết, qua số liệu theo dõi, tại ấp Phụng Tường 2, xã Nhơn Mỹ và các xã, phường lân cận không có cơ sở nào đăng ký gây nuôi loài cá sấu.

Hiện tại, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 10 cơ sở đăng ký gây nuôi cá sấu nước ngọt với số lượng 4.769 cá thể, nằm trên địa bàn các xã Thạnh Trị, Gia Hòa, Hòa Tú và các phường Khánh Hòa, Vĩnh Phước, Sóc Trăng.

Trước đó, để đảm bảo an toàn, ngày 30/10/2025, Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm đã kiểm tra thực tế, nhắc nhở các hộ đăng ký gây nuôi động vật hoang dã hung dữ thường xuyên kiểm tra, gia cố chuồng nuôi đảm bảo an toàn, đảm bảo loài nuôi không thể thoát ra ngoài vào mùa mưa lũ, nước sông dâng cao.

Đồng thời, Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành công văn về việc tăng cường phối hợp, quản lý một số loài động vật hoang dã.

Để tăng cường quản lý, Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường có hộ dân gây nuôi cá sấu và loài động vật hoang dã hung dữ, thường xuyên tổ chức kiểm tra chuồng nuôi để kịp thời nhắc nhở, đề phòng động vật hoang dã sổng chuồng; đồng thời có biện pháp vây bắt khi phát hiện. Không để trẻ em bơi lội dưới sông, kênh rạch gần khu vực có hình ảnh cá sấu xuất hiện. Người dân khi phát hiện cá sấu cần báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm cũng đề nghị báo, đài khi đăng tin bài cần xác minh kỹ thông tin trước khi đưa tin, đảm bảo tính chính xác, khách quan, nhằm tránh gây hoang mang dư luận./.

