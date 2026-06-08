Quảng Trị thả cá thể rùa xanh quý hiếm trở lại môi trường tự nhiên

Chiều 8/6, tại bãi tắm Cửa Việt, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức thả 1 cá thể rùa xanh quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Trước đó, vào ngày 7/6, trong quá trình khai thác thủy sản trên vùng biển Cồn Cỏ, ngư dân Bùi Đình Thủy ở thôn 4, xã Cửa Việt đã phát hiện 1 cá thể rùa biển (thường gọi là vích, rùa xanh) bị mắc lưới trôi dạt trên biển.

Ngay sau đó, ngư dân Bùi Đình Thủy đã cẩn thận gỡ cá thể rùa biển ra khỏi lưới rồi đưa lên thuyền và vận chuyển vào bờ; đồng thời bảo đảm các biện pháp an toàn cho rùa biển. Cá thể rùa biển nặng khoảng 3kg, chiều dài mai khoảng 32cm, rộng 23cm.

Sau khi được cán bộ Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ kiểm tra tình trạng sức khỏe, cá thể rùa biển được thả trở lại môi trường tự nhiên trước sự chứng kiến của người dân và du khách.

Rùa xanh (Chelonia mydas, còn gọi là vích) là loài động vật hoang dã quý hiếm, được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Loài này cũng được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp trong danh mục cần bảo tồn và thuộc các phụ lục của Công ước CITES về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp./.

Đồng Nai: Thả cá thể rùa núi vàng quý hiếm về môi trường tự nhiên Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, các đơn vị chức năng đã lựa chọn khu vực rừng tự nhiên có điều kiện sinh thái phù hợp để thả cá thể rùa trở về môi trường sống.