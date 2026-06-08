Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu chủ động ứng phó với lũ ở Bắc Bộ

Chiều tối 8/6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 20/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ về việc chủ động ứng phó với lũ.

Đỉnh lũ khả năng lên mức báo động 1-báo động 2

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 8/6 đến ngày 10/6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m; mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1-báo động 2, có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Để chủ động ứng phó với lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ; thông tin kịp thời đến người dân khu vực có nguy cơ ngập lụt để chủ động phòng, tránh.

Các tỉnh, thành phố thuộc khu vực trên thông báo cho các chủ lồng bè; chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông; các chủ phương tiện vận tải thuỷ, khai thác khoáng sản biết thông tin về lũ để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, lồng bè, phương tiện, thiết bị và công trình; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các cầu, ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; sẵn sàng phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn theo cấp báo động; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Các địa phương chỉ đạo đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của lũ và các kỹ năng phòng, tránh đến người dân và các cấp chính quyền. Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai-Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Lào Cai, Thái Nguyên và Quảng Ninh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng từ 18 giờ 40 phút đến 23 giờ 40 phút ngày 8/6, khu vực các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên và Quảng Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Bản Hồ, Bảo Ái, Cảm Nhân, Gia Phú, Hợp Thành, Khánh Hòa, Lục Yên, Mường Bo, Mường Lai, Nam Cường, Phúc Lợi, Quy Mông, Tân Lĩnh, Tằng Loỏng, Trấn Yên, Yên Bình, Yên Thành, Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai).

Tại tỉnh Thái Nguyên gồm các xã, phường: An Khánh, Bạch Thông, Chợ Đồn, Cường Lợi, Đại Phúc, Đại Từ, Điềm Thụy, Đồng Hỷ, Kim Phượng, Lam Vỹ, Nam Hòa, Nghĩa Tá, Bá Xuyên, Bách Quang, Gia Sàng, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Quyết Thắng, Sông Công, Tích Lương, Phú Bình, Phú Lạc, Phú Lương, Phượng Tiến, Quang Sơn, Tân Cương, Tân Khánh, Văn Hán, Vạn Phú, Vô Tranh, Yên Phong.

Đối với tỉnh Quảng Ninh gồm các xã, phường: Đầm Hà, Đường Hoa, Hải Hòa, Hải Lạng, Lương Minh, Hoành Bồ, Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, Mông Dương, Quảng Hà, Quảng La, Thống Nhất.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 8/6, khu vực các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên và Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Tân

Lĩnh 76,4mm, Khánh Hòa 74mm (Lào Cai); Dương Phong 65,4mm (Thái Nguyên); Quảng Hà 55,2mm (Quảng Ninh);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Cảnh báo xuất hiện lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc gây mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ giảm khoảng 7-10 độ C.

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