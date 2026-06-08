Mưa dông tiếp tục mở rộng, Hà Nội đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và radar thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa rào và dông mạnh cho các xã, phường ở phía Bắc khu vực Hà Nội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển và mở rộng xuống phía Nam, gây mưa rào và dông mạnh kèm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to cho hầu khắp khu vực Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trước hình thái thời tiết trên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố./.

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