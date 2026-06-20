“RE: EARTH - Vì Hồ Tây Xanh” kêu gọi hành động gìn giữ “lá phổi xanh” của Thủ đô

Sáng 20/6, Lễ phát động sự kiện “RE: EARTH - Vì Hồ Tây Xanh” đã diễn ra tại Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội). Đây là chuỗi hoạt động vì cộng đồng quy mô lớn nhằm lan tỏa lối sống xanh và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, qua đó gìn giữ “lá phổi xanh” của Thủ đô.

Chương trình do Báo Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) Việt Nam và Lotte Mart Hàn Quốc tổ chức, hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường năm 2026, đã thu hút hàng trăm đại biểu đại diện cho các cơ quan quản lý, cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức trong nước, quốc tế; đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ...

"Chung tay" lan tỏa lối sống xanh

Chia sẻ tại sự kiện, Phó Cục trưởng Cục Môi trường Nguyễn Thị Thiên Phương nhấn mạnh Hồ Tây không chỉ là danh thắng nổi tiếng, hồ nước tự nhiên lớn nhất Hà Nội, mà còn là “lá phổi xanh” đóng vai trò cốt lõi trong việc điều hòa vi khí hậu, bảo tồn hệ sinh thái đa dạng, duy trì cảnh quan đô thị; là trung tâm văn hóa, tâm linh và du lịch trọng điểm của Thủ đô.

Tuy nhiên, trước áp lực của quá trình đô thị hóa nhanh chóng, cũng như nhiều hồ khác, hệ sinh thái Hồ Tây hiện đang phải đối mặt với những thách thức môi trường rất lớn từ nước thải, rác thải sinh hoạt, đặc biệt là rác thải nhựa, vỏ bao bì,… từ các hoạt động dịch vụ, vui chơi quanh hồ.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động sự kiện “RE: EARTH - Vì Hồ Tây Xanh”. (Ảnh: BTC)



"Thực tế trong thời gian qua, chúng ta đã chứng kiến những dấu hiệu ô nhiễm nguồn nước mặt thông qua hiện tượng nước hồ chuyển màu rêu đậm do tảo phát triển mạnh, hay tình trạng cá chết cục bộ dạt vào ven bờ mỗi khi thời tiết giao mùa," bà Nguyễn Thị Thiên Phương thông tin.

Vì vậy, theo Cục Môi trường, bảo vệ môi trường xanh cho Hồ Tây không còn là trách nhiệm của riêng một cơ quan, mà đòi hỏi sự chung tay mạnh mẽ của toàn xã hội, từ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế cho đến ý thức giữ gìn từ những hành động nhỏ nhất của mỗi người dân.

"Sự kiện 'RE: EARTH - Vì Hồ Tây Xanh' ngày hôm nay mang một ý nghĩa rất thiết thực, đây không chỉ là một hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường, mà còn là minh chứng cho thấy xu hướng phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn và giảm thiểu chất thải nhựa đang ngày càng lan tỏa sâu rộng," bà Nguyễn Thị Thiên Phương nhấn mạnh.

Phó Cục trưởng Cục Môi trường Nguyễn Thị Thiên Phương phát biểu. (Ảnh: BTC)



Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Đảm cũng nhấn mạnh thông điệp “RE:EARTH - Vì Hồ Tây Xanh” không chỉ mang ý nghĩa của một chiến dịch, mà còn là lời kêu gọi hành động từ cộng đồng nhằm lan tỏa lối sống xanh, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường của Thủ đô.

Từ phía tổ chức quốc tế, bà Park Min-hye, Tổng Giám đốc Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Hàn Quốc (WWF-Hàn Quốc) cho rằng hoạt động hôm nay không chỉ đơn thuần là một chương trình thu gom rác thải, mà còn là nỗ lực chung nhằm ứng phó với thách thức ngày càng gia tăng của ô nhiễm nhựa, đồng thời lan tỏa lối sống bền vững đến cộng đồng.

"Thông qua những hoạt động ý nghĩa như thế này, chúng ta không chỉ góp phần làm sạch môi trường mà còn nâng cao nhận thức và khuyến khích mỗi người thay đổi từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hằng ngày," Tổng Giám đốc WWF-Hàn Quốc nhấn mạnh.

Hoạt động đạp xe tại Lễ phát động sự kiện “RE: EARTH - Vì Hồ Tây Xanh”. (Ảnh: BTC)

Là một trong những doanh nghiệp thực hiện ESG tiêu biểu trong lĩnh vực bán lẻ, ông Kim Beomchang - Giám đốc khối đổi mới nhân sự, LotteMart Hàn Quốc cho hay: "Vì một Hồ Tây xanh hơn, vì một tương lai bền vững hơn cho Việt Nam, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức, cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững."

Góp phần tạo nên sự thay đổi lớn

Với tinh thần đó, ngay sau lễ phát động, chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường đã tập trung vào các nội dung thiết thực như thu gom rác thải, phân loại rác tại nguồn, đổi rác lấy quà và đạp xe tuyên truyền. Đây là những hoạt động vừa mang tính trải nghiệm, vừa góp phần thay đổi hành vi, thói quen của cộng đồng theo hướng thân thiện với môi trường.

Đáng chú ý, hoạt động thu gom rác đã được triển khai tại nhiều khu vực quanh Hồ Tây (bao gồm Vườn hoa Lạc Long Quân và các tuyến đường lân cận như Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Lạc Long Quân, Nguyễn Hoàng Tôn). Theo đó, người tham gia được chia thành các nhóm, trực tiếp tham gia làm sạch môi trường, qua đó nâng cao ý thức về trách nhiệm cá nhân đối với không gian sống chung. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động phân loại rác tại nguồn - đây là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và giảm thiểu áp lực lên hệ thống xử lý chất thải.

Các bạn trẻ tham gia Lễ phát động sự kiện “RE: EARTH - Vì Hồ Tây Xanh”. (Ảnh: BTC)



Thông qua sự hướng dẫn của ban tổ chức, người tham gia được tiếp cận cách phân loại rác đúng cách, từ đó hình thành thói quen bền vững trong sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó, chương trình “Đổi rác lấy quà” cũng thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ. Những phần quà sinh thái như túi thân thiện môi trường đã truyền tải thông điệp về tiêu dùng xanh.

Hoạt động đạp xe tuyên truyền cũng là một nội dung đáng chú ý trong sự kiện. Các đại biểu và tình nguyện viên đã tham gia diễu hành bằng xe đạp quanh khu vực Hồ Tây, nhằm góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến cộng đồng. Mỗi vòng bánh xe không chỉ là hành trình di chuyển mà còn là biểu tượng cho lối sống xanh, giảm phát thải và thân thiện với môi trường.

Điểm đặc biệt của sự kiện “RE:EARTH - Vì Hồ Tây Xanh” nằm ở việc kết nối nhiều chủ thể gồm cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và cộng đồng. Đây được xem là mô hình hợp tác tiêu biểu nhằm thúc đẩy các sáng kiến môi trường, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và hướng tới phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam.

Đại diện các cơ quan, tổ chức thể hiện quyết tâm bảo vệ môi trường xanh. (Ảnh: BTC)

Thông qua các chương trình như giảm thiểu rác thải, thúc đẩy tiêu dùng xanh, bảo tồn thiên nhiên và giáo dục môi trường, “RE: EARTH” đang từng bước tạo ra những tác động tích cực trong cộng đồng.

Với quy mô tổ chức bài bản, Lễ phát động “RE:EARTH - Vì Hồ Tây Xanh” được kỳ vọng sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một chuỗi hành động lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, người dân Thủ đô trong thời gian tới./.

Kiến tạo nền văn minh sinh thái từ nền tảng quản trị môi trường hiện đại Việc hoàn thiện thể chế, đổi mới quản trị môi trường dựa trên dữ liệu, khoa học công nghệ và huy động sức mạnh toàn xã hội sẽ là những giải pháp then chốt để kiến tạo một Việt Nam xanh, thịnh vượng.