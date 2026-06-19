Đồng Tháp: Sạt lở cuốn 40m đường giao thông xuống sông

Ngày 19/6, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp cho biết, địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 18/6 trên tuyến đường bờ Tây sông Cổ Cò, đoạn qua ấp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp, làm hơn 40m đường giao thông sụt xuống sông, gây chia cắt hoàn toàn việc đi lại của người dân địa phương.

Theo người dân khu vực, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, đoạn đường nhựa rộng 3,5m gần dốc cầu Bào Giai Sâu bất ngờ sụp xuống sông Cổ Cò. Trước đó, mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt và liên tục bị lún, trượt về phía lòng sông.

Báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lợi cho biết, điểm sạt lở dài hơn 40m, ăn sâu vào đất liền khoảng 8m. Sự cố làm đứt gãy hoàn toàn tuyến đường giao thông nông thôn và đe dọa trực tiếp đến an toàn của khoảng 6 hộ dân sinh sống gần khu vực.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lợi Trần Anh Thông cho biết, địa phương đã yêu cầu người dân bị ảnh hưởng của khu vực sạt lở di dời đến nơi an toàn. Đồng thời, xã đã triển khai cấm biển cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm ở đầu và cuối tuyến, đồng thời báo cáo tình hình sạt lở về Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Đáng chú ý, tuyến đường xảy ra sạt lở thuộc dự án nâng cấp đường bờ Tây sông Cổ Cò vừa được tỉnh đầu tư với tổng kinh phí hơn 5,6 tỷ đồng. Công trình có chiều dài khoảng 1.152m, mặt đường rộng 3m, tải trọng thiết kế 2,5 tấn và đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Trong đó, phần bị sạt lở nằm trên cả đoạn đường mới được đầu tư và một phần tuyến hiện hữu.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp khảo sát hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Trong sáng ngày 18/6, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Đức Thịnh cùng lãnh đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh Đồng Tháp đã đến kiểm tra hiện trạng tại điểm sạt lở.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đề nghị địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo chi tiết về điểm sạt lở. Đồng thời, tổ chức di dời những hộ dân sinh sống tại khu vực nguy hiểm, tài sản đến nơi an toàn; dùng dây rào chắn, lắp biển cảnh báo tại khu vực sạt lở, cho lực lượng ứng trực tại khu vực sạt lở để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh...

Theo Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lợi, trên địa bàn hiện ghi nhận nhiều điểm sạt lở ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông và sản xuất nông nghiệp. Đáng lo ngại nhất là hai điểm sạt lở khẩn cấp trên bờ Tây sông Cổ Cò.

Ngoài điểm sạt lở gần dốc cầu Bào Giai Sâu mới xảy ra, một điểm sạt lở khác dài 16 m tại khu vực hộ bà Hồ Thị Hiến có nguy cơ tiếp tục khoét sâu, ảnh hưởng đến tuyến đường giao thông nông thôn và đê bao ngăn lũ của khu vực.

Trước thực trạng trên, người dân địa phương mong muốn các ngành chức năng sớm khảo sát, có giải pháp xử lý căn cơ nhằm bảo vệ tuyến giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và hạn chế thiệt hại do sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới./.

Đồng Tháp khẩn cấp ứng phó nguy cơ sạt lở bờ sông Tiền Khu vực ven sông Tiền thuộc xã Thường Phước đang trở thành một trong những điểm nóng về sạt lở, đe dọa trực tiếp đến đời sống người dân, hạ tầng giao thông và các công trình phòng chống thiên tai.

