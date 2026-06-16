Đồng Tháp khẩn cấp ứng phó nguy cơ sạt lở bờ sông Tiền

Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục uy hiếp khu dân cư, hạ tầng giao thông và các công trình phòng chống thiên tai ven sông Tiền, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 1731/QĐ-UBND phê duyệt Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền khu vực Kè chống xói lở bờ sông Tiền, xã Thường Phước với tổng mức đầu tư hơn 246 tỷ đồng.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo "lá chắn" bảo vệ khu dân cư, hạ tầng và sinh kế của người dân vùng đầu nguồn.

Theo quyết định, dự án được triển khai tại khu vực Kè chống xói lở bờ sông Tiền, xã Thường Phước với chiều dài khoảng 1.100 m, do Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở, sụp lún bờ sông Tiền; bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và doanh nghiệp; bảo vệ các công trình phòng chống thiên tai, hạ tầng kỹ thuật và giao thông đi lại của người dân.

Dự án thuộc nhóm B, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp 4, được thực hiện theo hình thức công trình khẩn cấp. Dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2026 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Cùng với việc phê duyệt chủ trương đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án.

Theo đó, Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Tháp với vai trò chủ đầu tư phải tổ chức thực hiện dự án đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, quản lý ngân sách và xây dựng; kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ thi công; thực hiện thanh quyết toán đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các quyết định thuộc thẩm quyền trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư bảo đảm các giải pháp kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho công trình, kiểm soát chặt biện pháp thi công của nhà thầu, đáp ứng yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về tính pháp lý, quy trình quyết định đầu tư và chất lượng hồ sơ dự án; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Những năm gần đây, tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp diễn biến ngày càng phức tạp với mức độ và quy mô ngày càng lớn. Trong đó, khu vực ven sông Tiền thuộc xã Thường Phước đang trở thành một trong những điểm nóng về sạt lở, đe dọa trực tiếp đến đời sống người dân, hạ tầng giao thông và các công trình phòng chống thiên tai.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua địa phương đã triển khai nhiều giải pháp xử lý khẩn cấp các điểm sạt lở nguy hiểm dọc sông Tiền và tuyến sông, kênh, rạch trọng yếu. Tổng chiều dài các điểm sạt lở bờ sông đã được xử lý hoặc xây dựng công trình bảo vệ đạt hơn 6,2 km với tổng kinh phí dự kiến trên 7.752 tỷ đồng.

Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành 49 công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài hơn 76,7 km, tổng kinh phí trên 5.535 tỷ đồng, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và các công trình hạ tầng quan trọng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp Nguyễn Đức Thịnh cho biết, nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trong mùa mưa bão năm 2026, Sở đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, ứng phó với sạt lở, sụt lún theo phương châm “4 tại chỗ,” “3 sẵn sàng,” lấy phòng ngừa là chính để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

Hiện Đồng Tháp đang triển khai 148 công trình xử lý sạt lở bờ sông, kênh rạch với tổng chiều dài hơn 15,4 km, tổng kinh phí trên 2.318 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026 để sớm phát huy hiệu quả bảo vệ dân cư và hạ tầng./.

Đồng Tháp: Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Tiền, cắt đứt đường giao thông Gần đây, khu vực bờ sông Tiền (thuộc ấp Long Thạnh, xã cù lao Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp) liên tiếp xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

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