Tây Ninh công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ Kênh Ranh

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của tình trạng sạt lở đất tại khu vực biên giới, ngày 18/6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm đã chính thức ban hành Quyết định số 10693/QĐ-Ủy ban Nhân dân công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ Kênh Ranh, thuộc ấp Bàu Chứa, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Đây là biện pháp cấp bách nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và hạ tầng sản xuất nông nghiệp trong khu vực.

Hiện trạng báo động tại Kênh Ranh được xác định do sự cố sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào ngày 27/5 tại tuyến đường bờ Kênh Ranh.

Đây là tuyến đường quan trọng có tổng chiều dài khoảng 3.000 m, được đầu tư từ năm 2021 với nhiệm vụ kép: vừa là đường giao thông nông thôn, vừa là đê bao bảo vệ cho 300 ha đất canh tác nông nghiệp và 46 hộ dân sinh sống trong khu vực.

Theo ghi nhận thực tế cho thấy, đoạn sạt lở kéo dài khoảng 40 m với độ sâu sụt lún từ 2m đến 2,5 m. Vết sạt lở lấn sâu từ mép kênh vào giữa nền đường từ 2,0 m đến 3,0 m, làm hư hỏng hoàn toàn mặt đường đá 0x4.

Đáng quan ngại hơn, hiện tượng sụt lún vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi xuất hiện thêm nhiều vết nứt lớn có bề rộng từ 10 - 15 cm, đe dọa tiếp tục lan rộng.

Đánh giá về nguyên nhân, các cơ quan chuyên môn xác định do tác động tiêu cực của thời tiết: nắng hạn kéo dài làm mực nước kênh hạ thấp, khiến đất bờ kênh bị co ngót và tạo ra nhiều lỗ rỗng.

Khi xuất hiện mưa lớn đầu mùa, dòng chảy xiết đã xói mòn mạnh mái kênh, tạo thành các "hàm ếch" khoét sâu vào nền đường, gây ra tình trạng sạt trượt nghiêm trọng.

Theo ông Đỗ Hữu Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, người trực tiếp chủ trì đoàn khảo sát liên ngành vào ngày 29/5, khẳng định mức độ nguy hiểm của khu vực này là rất cao.

Theo ông Phương, việc công bố tình huống khẩn cấp là hết sức cần thiết. "Qua kiểm tra thực tế, chúng tôi nhận thấy các vết nứt đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Nếu không được xử lý, khắc phục kịp thời, sạt lở sẽ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi lưu thông, đồng thời làm mất khả năng bảo vệ của tuyến đê bao trước mùa mưa lũ," ông Phương nhấn mạnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là Chi cục Thủy lợi, phối hợp chặt chẽ với địa phương để theo dõi sát sao và tổng hợp tình hình sạt lở thường xuyên để báo cáo lãnh đạo tỉnh có hướng chỉ đạo xử lý kịp thời.

Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Thạnh, cho biết chính quyền và nhân dân xã đang rất lo lắng trước sự cố này.

Ông Dũng chia sẻ, tuyến đường này không chỉ phục vụ việc đi lại của 46 hộ dân mà còn là huyết mạch vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp cho cả vùng sản xuất 300 ha của hai xã Tuyên Thạnh và Hậu Thạnh. Hiện tại, mặt đường đã bị hư hỏng hoàn toàn, gây gián đoạn giao thông và mất an toàn rất lớn.

Trước thực trạng đó, Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Thạnh đã kiến nghị tỉnh sớm hỗ trợ kinh phí từ Quỹ Phòng, chống thiên tai để thực hiện các biện pháp gia cố khẩn cấp.

Ông Dũng cũng khẳng định xã sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh về việc cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và bố trí lực lượng trực canh để ngăn người dân và phương tiện đi vào khu vực rủi ro.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Thạnh được giao chủ trì, thực hiện ngay việc sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm (nếu cần thiết), thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin về mức độ rủi ro để nhân dân chủ động phòng tránh.

Đồng thời, xã phải tổ chức khảo sát, lựa chọn giải pháp và lập thủ tục đầu tư dự án phòng, chống sạt lở theo quy trình khẩn cấp của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu, đề xuất bố trí nguồn kinh phí thực hiện công trình. Các cơ quan truyền thông có trách nhiệm kịp thời đưa tin cảnh báo để người dân trong và ngoài khu vực biết và chủ động tránh xa vùng sạt lở…

Song song với sự cố tại Kênh Ranh, ngày 17/6/2026, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm đã ký ban hành Quyết định số 10600/QĐ-Ủy ban Nhân dân công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đê bao ven sông Vàm Cỏ Đông, đoạn qua ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ.

Tuyến đê này vốn được đầu tư kiên cố từ năm 2018 với chiều dài hơn 6,7 km để bảo vệ vùng sản xuất, nhưng hiện đang đối mặt với hiểm họa nghiêm trọng.

Theo báo cáo khảo sát, trong tháng 4/2026, tại khu vực này đã xuất hiện một vị trí sạt lở mới dài khoảng 70m, lấn sâu vào phía đồng từ 7,0 - 9,0m. Đặc biệt, có đoạn đê dài 30m đã bị cắt đứt hoàn toàn, sụt sâu từ 1,0 - 3,0m so với mặt đê hiện trạng.

Sự cố không chỉ đe dọa 210 ha đất nông nghiệp và 168 hộ dân mà còn uy hiếp trực tiếp an toàn của 637 học sinh trường Tiểu học Bình Hòa Nam cùng khu trung tâm hành chính xã Đức Huệ.

Nguyên nhân sạt lở được xác định do đoạn sông cong lõm, chịu tác động của dòng chảy xiết và triều cường biến động hằng ngày.

Bên cạnh đó, mật độ tàu thuyền tải trọng lớn lưu thông liên tục tạo sóng mạnh khoét sâu vào chân đê, tạo thành các "hàm ếch" khiến mái đê dốc đứng và mất ổn định, dẫn đến nguy cơ vỡ đê rất cao.

Trước tình hình này, Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo xã Đức Huệ phải theo dõi sát diễn biến sạt lở, chủ động phương án sơ tán dân cư và tài sản để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chính quyền địa phương đã thực hiện cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và nghiêm cấm các phương tiện thủy neo đậu trong khu vực này.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan lập thủ tục đầu tư dự án phòng chống sạt lở theo tình huống khẩn cấp.

Đồng thời, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu bố trí nguồn kinh phí, bao gồm cả Quỹ phòng chống thiên tai, để thực hiện các công trình xử lý bước đầu nhằm ngăn chặn thiệt hại lan rộng.../.

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