Cà Mau: Sạt lở đất gây thiệt hại lớn về tài sản tại xã Tam Giang

Chỉ từ đêm 16/6 đến rạng sáng 17/6, xã Tam Giang (tỉnh Cà Mau) đã ghi nhận 3 vụ sạt lở đất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến 19 hộ dân, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Tam Giang (tỉnh Cà Mau), các vụ thiên tai xảy ra liên tiếp tại nhiều điểm khác nhau ở xã Tam Giang.

Cụ thể, vào khoảng 23 giờ 20 đêm 16/6, tại khu vực chợ Nhà lồng Kinh 17 đã xảy ra vụ sạt lở làm sụt lún một đoạn bờ kè dài khoảng 40m, rộng 4m và sâu 4m.

Theo thống kê ban đầu, đây là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất khi ảnh hưởng trực tiếp đến 17 hộ dân với 28 sạp kinh doanh; trong đó, 9 hộ bị thiệt hại hoàn toàn 19 căn sạp và 8 hộ bị ảnh hưởng một phần kết cấu công trình. Hiện, các ngành chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê cụ thể mức độ thiệt hại.

Tiếp đó, vào khoảng 0 giờ 20 ngày 17/6, sạt lở xuất hiện tại ấp Bến Dựa, gây sụt lún nhà của ông Phạm Thành Công, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Đến khoảng 1 giờ sáng, một vụ sạt lở khác tiếp tục xảy ra tại ấp Hố Gùi, làm ảnh hưởng đến căn chòi của gia đình ông Huỳnh Văn Đông, thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ cơ sở, Ủy ban Nhân dân xã Tam Giang đã lập tức huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng các lực lượng xung kích tại chỗ khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Các lực lượng đã phối hợp giúp đỡ người dân di dời khẩn cấp tài sản, hàng hóa đến nơi an toàn và triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả bước đầu.

Bên cạnh đó, lãnh đạo chính quyền địa phương cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên tinh thần các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời trao các suất hỗ trợ kịp thời nhằm giúp các gia đình vơi bớt khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết đang bước vào cao điểm mùa mưa bão, kết hợp với tác động tiêu cực của triều cường làm gia tăng nguy cơ sụt lún ven sông, chính quyền địa phương đang tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động theo dõi sát các thông tin cảnh báo thiên tai, kịp thời di dời khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở cao và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra./.

Đồng Tháp khẩn cấp ứng phó nguy cơ sạt lở bờ sông Tiền Khu vực ven sông Tiền thuộc xã Thường Phước đang trở thành một trong những điểm nóng về sạt lở, đe dọa trực tiếp đến đời sống người dân, hạ tầng giao thông và các công trình phòng chống thiên tai.



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