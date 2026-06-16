Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Quảng Ninh và Hải Phòng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 9 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút khu vực tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến: Quảng Ninh từ 10-40 mm, có nơi trên 60 mm; Hải Phòng từ 5-10 mm, có nơi trên 30 mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Đặc khu Cô Tô, Đặc khu Vân Đồn, Cẩm Phả, Cửa Ông, Mông Dương, Quang Hanh (tỉnh Quảng Ninh). Đối với thành phố Hải Phòng là đặc khu Cát Hải.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Người và phương tiện gặp nhiều khó khăn khi lưu thông qua các tuyến đường bị ngập sâu sau mưa to. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ 5 giờ đến 8 giờ ngày 16/6, khu vực các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng đã có mưa vừa, mưa to như: Dương Huy 51,2 mm, Bãi Cháy 44,2 mm (Quảng Ninh); Cát Bà 55,2 mm (Hải Phòng);...

Đối với tình hình lũ các sông thuộc khu vực Bắc Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, hiện mực nước trên một số sông tại các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên đang lên, các sông khác ở khu vực Bắc Bộ biến đổi chậm và ở mức dưới báo động 1.

Cảnh báo, từ ngày 16-18/6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4 m, trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1-báo động 2. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Liên quan đến tình hình mưa ở Bắc Bộ và Nam Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 16/6 đến đêm 17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm (thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 16/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ và phía Tây Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm (thời gian mưa ở khu vực Nam Bộ và phía Tây Lâm Đồng tập trung vào chiều tối và tối).

Cảnh báo, ngày và đêm 18/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất./.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 4 tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ Cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, ảnh hưởng đến môi trường, giao thông và sinh hoạt người dân.

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