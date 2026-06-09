Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 6 tỉnh phía Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ chiều tối đến 22 giờ 30 phút ngày 9/6, sáu tỉnh thuộc khu vực phía Bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cụ thể, từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 9/6, khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai và Tuyên Quang tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như: Lai Châu, Điện Biên và Sơn La từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; Phú Thọ, Lào Cai và Tuyên Quang từ 5-10mm, có nơi trên 30mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường: Nậm Tăm, Tân Phong; Bình Lư, Bum Nưa, Bum Tở, Hồng Thu, Khoen On, Khổng Lào, Khun Há, Mường Khoa, Mường Kim, Nậm Sỏ, Đoàn Kết, Pa Tần, Pu Sam Cáp, Sìn Hồ, Sin Suối Hồ, Tả Lèng, Thu Lũm; Bản Bo, Dào San, Hua Bum, Lê Lợi, Mù Cả, Mường Mô, Mường Than, Nậm Cuổi, Nậm Hàng, Nậm Mạ, Pắc Ta, Phong Thổ, Sì Lở Lầu, Tà Tổng, Tân Uyên, Than Uyên, Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Điện Biên là các xã, phường: Mường Nhé, Pú Nhung; Chiềng Sinh, Mường Chà, Mường Mùn, Mường Pồn, Mường Toong, Na Sang, Nậm Kè, Nậm Nèn, Pa Ham, Quảng Lâm, Sáng Nhè, Si Pa Phìn, Sín Chải, Sín Thầu, Tủa Thàng, Tuần Giáo.

Đối với tỉnh Sơn La là các xã, phường: Chiềng Hặc, Chiềng Lao, Mường Giôn, Mường La, Ngọc Chiến, Quỳnh Nhai, Tà Xùa, Xuân Nha; Bắc Yên, Bình Thuận, Chiềng Hoa, Chiềng La, Chiềng Sại, Chiềng Sơn, Đoàn Kết, Gia Phù, Kim Bon, Lóng Sập, Mường Bang, Mường Chiên, Mường Cơi, Mường Khiêng, Chiềng An, Mộc Châu, Mộc Sơn, Thảo Nguyên, Vân Sơn, Phù Yên, Song Khủa, Suối Tọ, Tạ Khoa, Tân Yên, Thuận Châu, Tô Múa, Tường Hạ, Vân Hồ, Xím Vàng.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là các xã, phường: Liên Sơn, Lương Sơn, Mai Hạ, Kỳ Sơn, Phùng Nguyên, Tân Pheo, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thọ Văn, Võ Miếu; Bản Nguyên, Bằng Luân, Bao La, Cẩm Khê, Cao Phong, Cao Sơn, Chân Mộng, Cự Đồng, Đà Bắc, Đan Thượng, Đào Xá, Đoan Hùng, Đức Nhàn, Hạ Hòa, Hiền Lương, Hiền Quan, Hoàng Cương, Hương Cần, Hy Cương, Khả Cửu, Lâm Thao, Long Cốc, Mai Châu, Mường Bi, Mường Hoa, Mường Thàng, Hòa Bình, Nông Trang, Phong Châu, Tân Hòa, Thanh Miếu, Thống Nhất, Việt Trì, Pà Cò, Quảng Yên, Quy Đức, Sơn Đông, Sơn Lương, Tam Nông, Tân Lạc, Tân Mai, Tân Sơn, Tây Cốc, Thanh Ba, Thịnh Minh, Thổ Tang, Thu Cúc, Thung Nai, Thượng Long, Tiên Lương, Tiền Phong, Tu Vũ, Văn Lang, Văn Miếu, Vân Sơn, Vạn Xuân, Vĩnh Chân, Xuân Đài, Xuân Lũng, Yên Kỳ, Yên Lập, Yên Sơn.

Tỉnh Lào Cai có các xã, phường: Chế Tạo, Mù Cang Chải, Nậm Chày, Sơn Lương, Tả Van, Tân Lĩnh, Trạm Tấu; Bản Hồ, Gia Hội, Gia Phú, Hạnh Phúc, Khánh Hòa, Lục Yên, Mường Bo, Nghĩa Lộ, Sa Pa, Phình Hồ, Púng Luông, Văn Chấn, Việt Hồng; Bản Xèo, Bảo Ái, Bảo Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Cảm Nhân, Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Cốc San, Dương Quỳ, Hợp Thành, Hưng Khánh, Khao Mang, Lâm Thượng, Lao Chải, Liên Sơn, Lương Thịnh, Minh Lương, Mỏ Vàng, Mường Hum, Mường Lai, Nậm Có, Nậm Xé, Nghĩa Tâm, Ngũ Chỉ Sơn, Âu Lâu, Cam Đường, Cầu Thia, Nam Cường, Trung Tâm, Văn Phú, Yên Bái, Phong Dụ Hạ, Phúc Lợi, Quy Mông, Tả Phìn, Tà Xi Láng, Tân Hợp, Tằng Loỏng, Thác Bà, Thượng Bằng La, Thượng Hà, Trấn Yên, Tú Lệ, Văn Bàn, Võ Lao, Xuân Ái, Xuân Hòa, Xuân Quang, Y Tý, Yên Bình.

Ngoài ra, tỉnh Tuyên Quang có các xã, phường: An Tường; Bằng Hành, Hàm Yên, Hồ Thầu, Hồng Sơn, Nậm Dịch, Nhữ Khê, Minh Xuân, Mỹ Lâm, Tân Quang, Tân Thanh, Thông Nguyên, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Trường Sinh, Việt Lâm, Yên Thành.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 16 giờ ngày 8/6 đến 16 giờ ngày 9/6, khu vực các tỉnh trên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bản Giang 201,4mm (Lai Châu); Ngọc Chiến 135,8mm (Sơn La); Vạn Mai 126,8mm (Phú Thọ); Thuy Dien Nam Dong3 218,8mm (Lào Cai); Hoàng Khai 106,8mm (Tuyên Quang);...

Từ 10 giờ đến 16 giờ ngày 9/6, khu vực tỉnh Điện Biên đã có mưa vừa, mưa to như: Chung Chải 94,2mm, Pú Nhung 68,6mm, Mường Thín

61,8mm,...Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trên biển, hồi 13h giờ ngày 9/6, vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 22.5N-23.5 vĩ Bắc; 115.5E-116.5 kinh Đông. Ở Bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Cà Mau-An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Dự báo diễn biến thời tiết trên các vùng biển khác: Từ đêm 9/6 và ngày 10/6, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Từ ngày 10/6, gió giảm dần, sóng cao 2-3m.

Khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2./.

Lai Châu: Mưa lớn trên diện rộng, gây sạt lở trên một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ Tại hiện trường ở Tỉnh lộ 135 có nhiều điểm sạt lở lớn, đất đá tràn xuống mặt đường; tại điểm sạt lở giáp phường Tân Phong vào khoảng 7 giờ sáng nay khiến 1 xe ôtô 7 chỗ Honda CRV bị hư hỏng nặng.

​

​