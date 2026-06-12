Mỗi ngư dân, hộ sản xuất kinh doanh là một “người gác biển”, bảo vệ môi trường

Ngày 12/6, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng và Ủy ban Nhân dân đặc khu Cát Hải tổ chức Lễ phát động bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học năm 2026.

Tại lễ phát động, Đại tá Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Hải Phòng được biết đến là địa phương sở hữu hệ sinh thái biển, đảo phong phú với nhiều giá trị đa dạng sinh học đặc sắc; nổi bật là quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2004 và là Di sản thiên nhiên thế giới năm 2023.

Việc bảo tồn hệ sinh thái biển, rừng ngập mặn, vùng cửa sông cùng các loại động, thực vật quý hiếm không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo nền tảng cho phát triển kinh tế biển bền vững, nâng cao đời sống cho người dân.

Nhấn nút phát động cam kết chung tay bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Theo Đại tá Phạm Chí Hiếu, Công an thành phố đã chủ động tham mưu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên và đa dạng sinh học; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học.

Từ tháng 10/2025 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố đã tổ chức 853 đợt tuần tra, kiểm tra, truy quét tại các khu vực trọng điểm và địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện 67 vụ việc với 70 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản; thu giữ 15 phương tiện thủy, 30 bộ kích điện, 10.000m lưới; thả về tự nhiên 3 cá thể khỉ, hơn 9.000 cá thể chim hoang dã. Lực lượng chức năng đã khởi tố 4 vụ án hình sự, xử lý hành chính 54 vụ với 57 đối tượng. Tổng số tiền xử phạt là trên 400 triệu đồng…

Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an, phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, thời gian tới, Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đề nghị, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ nuôi trồng và khai thác thủy hải sản tích cực áp dụng các mô hình sản xuất xanh, giảm phát thải, giảm sử dụng nhựa dùng một lần; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; không khai thác thủy sản bằng các phương thức hủy diệt; cùng chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái biển đảo.

Mỗi ngư dân, mỗi hộ sản xuất kinh doanh chính là một “người gác biển,” một tuyên truyền viên tích cực trong bảo vệ môi trường và giữ gìn những giá trị thiên nhiên quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho vùng biển đảo Cát Hải.

Các đại biểu trồng cây tại đảo Cát Dứa 2, Đặc khu Cát Hải. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Mỗi học sinh sẽ trở thành những “đại sứ môi trường” trong gia đình và nhà trường; lan tỏa lối sống xanh, hình thành ý thức trách nhiệm đối với thiên nhiên, biển đảo quê hương ngay từ hôm nay.

Dịp này, Ban tổ chức đã tổ chức triển lãm ảnh, pano, áp phích tuyên truyền với chủ đề “Chung tay gìn giữ môi trường biển xanh-sạch-đẹp;” triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa, làm sạch khu vực bờ biển, khu dân cư và một số tuyến đường; trao tặng các vật dụng thân thiện với môi trường cho địa phương và nhân dân; trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn đặc khu Cát Hải./.

Bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trụ cột của mô hình phát triển mới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột của mô hình phát triển mới mà Đại hội XIV của Đảng đã xác định.