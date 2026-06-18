Động đất tại Philippines: Số người thiệt mạng tăng lên 78 người

Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC) ngày 18/6 thông báo số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ngoài khơi tỉnh Sarangani ở miền Nam nước này hôm 8/6 đã tăng lên 78 người, trong khi vẫn còn 30 người mất tích.



Theo NDRRMC, tính đến nay, trận động đất đã ảnh hưởng đến hơn 357.000 hộ gia đình, tương đương khoảng 1,5 triệu người tại các khu vực trên đảo Mindanao. Hiện khoảng 5.500 hộ gia đình với gần 22.000 người vẫn đang sinh sống tại 47 trung tâm sơ tán.



Cơ quan này cho biết khoảng 74.700 ngôi nhà bị hư hại, trong đó gần 13.700 căn bị phá hủy hoàn toàn. Ngoài ra, 774 công trình hạ tầng bị ảnh hưởng, gây thiệt hại ước tính 1,29 tỷ peso (khoảng 21,3 triệu USD). Ngành nông nghiệp cũng chịu tổn thất gần 29,8 triệu peso (khoảng 492.000 USD).



Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines (PHIVOLCS) cho biết trận động đất kiến tạo xảy ra lúc 7 giờ 37 phút sáng 8/6 (giờ địa phương), ở độ sâu 33 km, với tâm chấn nằm cách bờ biển thị trấn Maasim thuộc tỉnh Sarangani khoảng 32 km về phía Tây Nam. Cơ quan này đã ghi nhận hàng nghìn dư chấn kể từ sau trận động đất.



Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất từng xảy ra tại Philippines trong nhiều thập kỷ qua. Thương vong đã liên tục gia tăng trong những ngày sau thảm họa khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được các khu vực bị cô lập do sạt lở đất và hư hại cơ sở hạ tầng.

Theo các báo cáo trước đó của NDRRMC và Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines (OCD), số người thiệt mạng đã tăng từ 37 người ngày 9/6 lên 45 người ngày 10/6, 55 người ngày 12/6, 61-65 người vào các ngày 13-15/6 trước khi đạt 78 người trong báo cáo mới nhất công bố ngày 18/6.



Philippines thường xuyên hứng chịu các trận động đất do nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương - khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa mạnh nhất thế giới./.

Động đất tại Philippines: Số người thiệt mạng tăng lên ít nhất 32 người Philippines công bố số liệu thương vong mới nhất trong trận động đất có độ lớn 7,8, theo đó số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 32 người, hơn 200 người bị thương và vẫn còn nhiều người mất tích.

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