Singapore giành lại vị trí nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới

Singapore đã giành lại vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2026 của Viện Quản lý phát triển Quốc tế (IMD), sau khi đứng thứ hai trong năm 2025.

Bảng xếp hạng được công bố ngày 18/6, đánh giá 70 nền kinh tế dựa trên bốn tiêu chí chính gồm: thành quả kinh tế, hiệu quả của chính phủ, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Theo IMD, kết quả năm nay cho thấy các thể chế mạnh và khả năng ứng phó với biến động, hấp thụ các cú sốc bên ngoài đang trở thành yếu tố quyết định thành công kinh tế trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

IMD nhận định năng lực cạnh tranh trong năm 2026 không còn đơn thuần là cuộc đua về chi phí, quy mô hay đổi mới sáng tạo, mà ngày càng phụ thuộc vào mức độ tin cậy của các thể chế.

Trong một thế giới ngày càng phân mảnh, các quy tắc minh bạch, cam kết có thể thực thi và năng lực điều hành hiệu quả của nhà nước trở nên có giá trị hơn bao giờ hết.

Ông Arturo Bris, Giám đốc trung tâm cạnh tranh thế giới (WCC), cho rằng khi môi trường địa chính trị ngày càng phức tạp và xu hướng phân mảnh toàn cầu gia tăng, những quốc gia sở hữu các thể chế đáng tin cậy sẽ có lợi thế cạnh tranh vượt trội.

IMD đánh giá việc Singapore trở lại vị trí số một cho thấy những nền kinh tế linh hoạt có thể nhanh chóng phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng.

Thành tích này chủ yếu đến từ sự cải thiện trên nhiều phương diện, đặc biệt là tiêu chí hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Singapore đứng đầu thế giới ở hạng mục này, tăng mạnh từ vị trí thứ 8 năm ngoái.

Singapore cũng duy trì vị trí thứ ba về hiệu quả chính phủ và cải thiện từ vị trí thấp hơn lên thứ năm về cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, thành quả kinh tế của Singapore giảm từ vị trí số một năm 2025 xuống thứ ba trong năm nay.

Bảng xếp hạng năm nay cũng ghi nhận màn thể hiện ấn tượng của nhiều nền kinh tế châu Á. Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) tăng từ vị trí thứ 3 lên thứ 2, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp cải thiện thứ hạng.

Theo IMD, hiệu quả chính phủ tiếp tục là thế mạnh nổi bật nhất của Hong Kong khi đứng thứ hai thế giới trong tiêu chí này năm thứ hai liên tiếp.

Trung Quốc tăng từ vị trí thứ 16 lên thứ 12. IMD cho biết sự thăng hạng này chủ yếu nhờ cải thiện đáng kể về hiệu quả doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực năng suất, tài chính và thị trường lao động.

Hiệu quả chính phủ cũng tăng một bậc nhờ các cải cách liên quan đến pháp luật kinh doanh và chính sách thuế. Tuy nhiên, thành quả kinh tế của Trung Quốc giảm từ vị trí thứ năm xuống thứ bảy, chủ yếu do hoạt động thương mại quốc tế suy yếu.

Kết quả xếp hạng cho thấy các nền kinh tế châu Á tiếp tục duy trì sức cạnh tranh mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều bất ổn, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của chất lượng quản trị và năng lực thể chế trong việc bảo đảm tăng trưởng bền vững./.

Giá dầu tăng cao tác động dây chuyền đến kinh tế Singapore Việc tăng giá năng lượng sẽ ảnh hưởng trước tiên đến lĩnh vực vận tải và logistics, các lĩnh vực như thực phẩm, bán lẻ và xây dựng cũng có khả năng bị ảnh hưởng theo khi chi phí sản xuất tăng cao.