Đời sống

Thái Lan: Nổ ở miền Nam khiến nhiều cảnh sát bị thương

Một nhóm đối tượng chưa rõ danh tính đã kích nổ một thiết bị nổ tự chế và phục kích lực lượng an ninh bảo vệ giáo viên ở miền Nam Thái Lan vào sáng 19/6 khiến 6 cảnh sát tuần tra biên giới bị thương.

Trần Quyên
Cảnh sát làm nhiệm vụ trên đường phố Thái Lan. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)
Cảnh sát làm nhiệm vụ trên đường phố Thái Lan. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Một nhóm đối tượng chưa rõ danh tính đã kích nổ một thiết bị nổ tự chế và phục kích lực lượng an ninh bảo vệ giáo viên ở miền Nam Thái Lan vào sáng 19/6 khiến 6 cảnh sát tuần tra biên giới bị thương.

Bộ Chỉ huy các chiến dịch an ninh nội địa Thái Lan (ISOC) đã đưa ra thông báo trên và cho biết thêm lực lượng bị nhắm mục tiêu thuộc đơn vị bảo vệ giáo viên của Lực lượng Đặc nhiệm 442 Cảnh sát Tuần tra biên giới.

Vụ việc xảy ra tại tỉnh Yala vào khoảng 8h10 cùng ngày. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị.

Lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường vụ nổ để phục vụ công tác điều tra, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị xử lý bom mìn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nổ lớn ở Thái Lan #Thiết bị nổ tự chế #Xử lý bom mìn' Thái Lan
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục