Thái Lan: Nổ ở miền Nam khiến nhiều cảnh sát bị thương

Một nhóm đối tượng chưa rõ danh tính đã kích nổ một thiết bị nổ tự chế và phục kích lực lượng an ninh bảo vệ giáo viên ở miền Nam Thái Lan vào sáng 19/6 khiến 6 cảnh sát tuần tra biên giới bị thương.



Bộ Chỉ huy các chiến dịch an ninh nội địa Thái Lan (ISOC) đã đưa ra thông báo trên và cho biết thêm lực lượng bị nhắm mục tiêu thuộc đơn vị bảo vệ giáo viên của Lực lượng Đặc nhiệm 442 Cảnh sát Tuần tra biên giới.

Vụ việc xảy ra tại tỉnh Yala vào khoảng 8h10 cùng ngày. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị.



Lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường vụ nổ để phục vụ công tác điều tra, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị xử lý bom mìn./.

Nổ lớn tại nhà máy điện Ấn Độ, hơn 30 người thương vong 10 công nhân thiệt mạng và ít nhất 23 người bị thương sau một vụ nổ nồi hơi xảy ra tại nhà máy điện Vedanta ở huyện Sakti thuộc bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ.