Nổ lớn tại miền Nam Trung Quốc, ít nhất 7 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, sáng 11/6, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam nước này, khiến ít nhất 7 người chết và 17 người bị thương.

Thông báo của giới chức địa phương cho biết vụ nổ trên xảy ra vào khoảng 1h40 ngày 11/6 (theo giờ địa phương) tại phố Linh Tương (Lingxiang), thị trấn Hưng An (Xing'an), huyện Hưng An.

Sau khi nhận được thông báo, chính quyền thành phố Quế Lâm (Guilin) và huyện Hưng An đã huy động các cơ quan công an, cứu hỏa, y tế và cứu hộ khẩn cấp nhanh chóng đến hiện trường thực hiện công tác cứu hộ và ứng phó khẩn cấp.

Hiện hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Kết quả điều tra sơ bộ đã loại trừ khả năng khí gas rò rỉ là nguyên nhân gây ra vụ nổ.

Cơ quan cảnh sát địa phương hiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ nổ, cũng như đánh giá mức độ thiệt hại./.

Nổ lớn tại nhà máy điện Ấn Độ, hơn 30 người thương vong 10 công nhân thiệt mạng và ít nhất 23 người bị thương sau một vụ nổ nồi hơi xảy ra tại nhà máy điện Vedanta ở huyện Sakti thuộc bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ.