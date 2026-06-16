SCO hướng tới vai trò toàn cầu lớn hơn sau 25 năm thành lập

Ngày 15/6, Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) Nurlan Yermekbayev cho biết sau 25 năm thành lập, SCO đã trở thành tổ chức liên khu vực lớn nhất thế giới, với vai trò và ảnh hưởng ngày càng gia tăng, và sẽ tiếp tục đóng vai trò toàn cầu lớn hơn.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, phát biểu nhân lễ kỷ niệm 25 năm thành lập SCO, Tổng thư ký Yermekbayev nhận định hành trình 25 năm của SCO phản ánh những nỗ lực không ngừng nghỉ của các quốc gia thành viên, sự tận tâm đối với một mục tiêu chung và cam kết đối với tương lai.

Ông nhận định SCO đã có thể đạt được các lập trường chung về các vấn đề cấp bách hiện nay và phản ứng kịp thời với các diễn biến toàn cầu bất chấp những khác biệt giữa các thành viên.

Tổng kết 25 năm, Tổng thư ký SCO cho biết thêm, tổ chức đã phát triển 30 cơ chế hợp tác theo ngành và một khuôn khổ pháp lý vững chắc, đồng thời nhấn mạnh rằng những nỗ lực chung đã góp phần vào tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và an ninh vững mạnh hơn.

Lưu ý sự quan tâm ngày càng tăng của quốc tế đối với tổ chức, ông Yermekbayev cũng cho biết hiện có khoảng 20 quốc gia đang nộp đơn xin gia nhập SCO với tư cách khác nhau, điều này cho thấy sức hấp dẫn của các giá trị và nguyên tắc của tổ chức.

Tổng Thư ký SCO bày tỏ tin tưởng định hướng phát triển 10 năm đã được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh Thiên Tân, sẽ tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Cũng phát biểu tại sự kiện, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh việc thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cách đây 25 năm đã “mở ra một chương mới trong quan hệ quốc tế hiện đại.”

Trong suốt chặng đường phát triển, các quốc gia thành viên đã tăng cường đoàn kết, phối hợp và cùng thúc đẩy hợp tác, hình thành “Tinh thần Thượng Hải” với các nội hàm gồm tin cậy lẫn nhau, cùng có lợi, bình đẳng, tham vấn, tôn trọng đa dạng văn minh và theo đuổi phát triển chung.

Theo ông Vương Nghị, mô hình hợp tác của tổ chức đã xây dựng một cách tiếp cận mới giữa các quốc gia láng giềng “không liên minh nhưng hợp tác,” cùng duy trì an ninh ổn định và thúc đẩy phát triển thịnh vượng, đồng thời góp phần hình thành quan hệ quốc tế kiểu mới dựa trên tôn trọng lẫn nhau, công bằng, chính nghĩa và hợp tác cùng thắng.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng SCO cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng ổn định, xây dựng và tiến bộ trong quan hệ quốc tế, đóng góp tích cực hơn nữa cho hòa bình, phát triển và hợp tác cùng thắng.

Ông kêu gọi các nước thành viên tiếp tục phát huy “Tinh thần Thượng Hải,” thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, mở rộng không gian phát triển và nâng cao sức gắn kết, hành động và ảnh hưởng của tổ chức.

Được thành lập tại Thượng Hải (Shanghai), Trung Quốc năm 2001, SCO đã mở rộng từ 6 thành viên sáng lập thành một tổ chức gồm 10 thành viên với 2 quốc gia quan sát viên và 15 đối tác đối thoại. Tổ chức này đã trở thành tổ chức hợp tác khu vực toàn diện lớn nhất thế giới về phạm vi địa lý và số lượng thành viên./.

Nga kêu gọi tăng cường ảnh hưởng và hợp tác trong SCO Tổng thống Putin kêu gọi SCO và Nga tiếp tục hợp tác để xây dựng một mạng lưới hậu cần toàn diện và có tính cạnh tranh trên khắp khu vực SCO rộng lớn, cũng như trên toàn bộ lục địa Á-Âu.