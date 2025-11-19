Nga kêu gọi tăng cường ảnh hưởng và hợp tác trong SCO

Ngày 18/11, tại cuộc gặp với các lãnh đạo Hội đồng Bộ trưởng các nước Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi nâng cao uy tín và ảnh hưởng của SCO - một trong những tổ chức khu vực lớn nhất trên lục địa Á-Âu và trên toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu tại cuộc gặp, ông Putin nhấn mạnh việc tăng cường uy tín và ảnh hưởng của SCO là mục tiêu chung của tất cả các nước thành viên SCO. Các chính phủ có vai trò đặc biệt trong việc thiết lập các hoạt động thực tiễn cụ thể, cũng như mở rộng sự hợp tác đa phương giữa các quốc gia thành viên của tổ chức.

Ông Putin nhấn mạnh trong thời gian Nga giữ chức chủ tịch Hội đồng Nguyên thủ quốc gia SCO, khoảng 30 cuộc họp cấp bộ trưởng và chuyên gia, các diễn đàn liên quan đến doanh nghiệp, công chúng và thanh niên đã được tổ chức tại Moskva, St. Petersburg và các thành phố lớn khác của Nga, đồng thời nhiều dự án và chương trình hợp tác có lợi cho cả hai bên đã được thống nhất.

Theo ông Putin, các chính phủ thường ưu tiên hợp tác kinh tế, phát triển và đa dạng hóa thương mại và đầu tư; những nỗ lực phối hợp trong các lĩnh vực này đang mang lại những kết quả rõ rệt.

Cũng tại cuộc gặp, Tổng thống Putin kêu gọi SCO và Nga tiếp tục hợp tác để xây dựng một mạng lưới hậu cần toàn diện và có tính cạnh tranh trên khắp khu vực SCO rộng lớn, cũng như trên toàn bộ lục địa Á-Âu.

Ông nhấn mạnh Nga nằm ở trung tâm lục địa và là giao điểm của các tuyến đường xuyên biên giới quan trọng qua châu Âu, cũng như các tuyến đường huyết mạch xuyên Á-Âu.

Ông cho biết Nga đang phân bổ nguồn lực đáng kể để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông. Lượng vận tải đường bộ, đường sắt và đa phương thức đi qua lãnh thổ Nga đang tăng lên đáng kể, xét đến năng lực của các hành lang mới đầy hứa hẹn chẳng hạn như hành lang Bắc-Nam và Tuyến đường biển phía Bắc.

Ngoài ra, các đề xuất khác của Nga về việc thiết lập cơ sở dữ liệu SCO về các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp cũng đang được triển khai. Việc tạo ra một công cụ như vậy sẽ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, tạo điều kiện cho việc cùng nhau phát triển năng lực sản xuất, thay thế nhập khẩu, ứng dụng các công nghệ mới và đổi mới kỹ thuật số, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo, giúp củng cố chủ quyền công nghệ của các quốc gia SCO trong các lĩnh vực kinh tế quan trọng mang tính hệ thống.

Nhà lãnh đạo Nga nhận định SCO có thể đóng vai trò quan trọng hơn không chỉ trong việc tăng cường hợp tác theo ngành, mà còn tạo ra một bầu không khí thuận lợi chung cho tăng trưởng ổn định, tiến bộ và tương tác kinh tế đa phương trên lục địa - tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp nhiều dự án hội nhập đang được triển khai tại Á-Âu.

Ông Putin nhấn mạnh đây chính là mục tiêu của khái niệm “quan hệ đối tác Á-Âu mở rộng” của Nga và điều này đòi hỏi sự kết hợp hài hòa của các tiến trình hội nhập như Liên minh Kinh tế Á-Âu, cũng như nhiều dự án tương tự khác mà các nước SCO tham gia./.

