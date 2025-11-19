Thế giới

Châu Âu

Nga kêu gọi tăng cường ảnh hưởng và hợp tác trong SCO

Tổng thống Putin kêu gọi SCO và Nga tiếp tục hợp tác để xây dựng một mạng lưới hậu cần toàn diện và có tính cạnh tranh trên khắp khu vực SCO rộng lớn, cũng như trên toàn bộ lục địa Á-Âu.

Trần Hải
Cuộc gặp giữa các lãnh đạo Hội đồng Bộ trưởng các nước Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
Cuộc gặp giữa các lãnh đạo Hội đồng Bộ trưởng các nước Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Ngày 18/11, tại cuộc gặp với các lãnh đạo Hội đồng Bộ trưởng các nước Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi nâng cao uy tín và ảnh hưởng của SCO - một trong những tổ chức khu vực lớn nhất trên lục địa Á-Âu và trên toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu tại cuộc gặp, ông Putin nhấn mạnh việc tăng cường uy tín và ảnh hưởng của SCO là mục tiêu chung của tất cả các nước thành viên SCO. Các chính phủ có vai trò đặc biệt trong việc thiết lập các hoạt động thực tiễn cụ thể, cũng như mở rộng sự hợp tác đa phương giữa các quốc gia thành viên của tổ chức.

Ông Putin nhấn mạnh trong thời gian Nga giữ chức chủ tịch Hội đồng Nguyên thủ quốc gia SCO, khoảng 30 cuộc họp cấp bộ trưởng và chuyên gia, các diễn đàn liên quan đến doanh nghiệp, công chúng và thanh niên đã được tổ chức tại Moskva, St. Petersburg và các thành phố lớn khác của Nga, đồng thời nhiều dự án và chương trình hợp tác có lợi cho cả hai bên đã được thống nhất.

Theo ông Putin, các chính phủ thường ưu tiên hợp tác kinh tế, phát triển và đa dạng hóa thương mại và đầu tư; những nỗ lực phối hợp trong các lĩnh vực này đang mang lại những kết quả rõ rệt.

Cũng tại cuộc gặp, Tổng thống Putin kêu gọi SCO và Nga tiếp tục hợp tác để xây dựng một mạng lưới hậu cần toàn diện và có tính cạnh tranh trên khắp khu vực SCO rộng lớn, cũng như trên toàn bộ lục địa Á-Âu.

Ông nhấn mạnh Nga nằm ở trung tâm lục địa và là giao điểm của các tuyến đường xuyên biên giới quan trọng qua châu Âu, cũng như các tuyến đường huyết mạch xuyên Á-Âu.

Ông cho biết Nga đang phân bổ nguồn lực đáng kể để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông. Lượng vận tải đường bộ, đường sắt và đa phương thức đi qua lãnh thổ Nga đang tăng lên đáng kể, xét đến năng lực của các hành lang mới đầy hứa hẹn chẳng hạn như hành lang Bắc-Nam và Tuyến đường biển phía Bắc.

Ngoài ra, các đề xuất khác của Nga về việc thiết lập cơ sở dữ liệu SCO về các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp cũng đang được triển khai. Việc tạo ra một công cụ như vậy sẽ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, tạo điều kiện cho việc cùng nhau phát triển năng lực sản xuất, thay thế nhập khẩu, ứng dụng các công nghệ mới và đổi mới kỹ thuật số, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo, giúp củng cố chủ quyền công nghệ của các quốc gia SCO trong các lĩnh vực kinh tế quan trọng mang tính hệ thống.

Nhà lãnh đạo Nga nhận định SCO có thể đóng vai trò quan trọng hơn không chỉ trong việc tăng cường hợp tác theo ngành, mà còn tạo ra một bầu không khí thuận lợi chung cho tăng trưởng ổn định, tiến bộ và tương tác kinh tế đa phương trên lục địa - tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp nhiều dự án hội nhập đang được triển khai tại Á-Âu.

Ông Putin nhấn mạnh đây chính là mục tiêu của khái niệm “quan hệ đối tác Á-Âu mở rộng” của Nga và điều này đòi hỏi sự kết hợp hài hòa của các tiến trình hội nhập như Liên minh Kinh tế Á-Âu, cũng như nhiều dự án tương tự khác mà các nước SCO tham gia./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Điện Kremlin #Tổng thống Nga Vladimir Putin #SCO #Thành viên SCO #Hợp tác đa phương Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Theo kế hoạch, tàu Stalingrad dự kiến sẽ được hạ thủy vào năm 2028 và bàn giao vào tháng 12/2030. (Ảnh minh họa: Rosatomflot)

Nga tăng cường đội tàu phá băng hạt nhân

Tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên Stalingrad là con tàu thứ 6 trong Dự án 22220, dự kiến sẽ được hạ thủy vào năm 2028 và bàn giao vào tháng 12/2030.

Nga tuyên bố bắn hạ 36 UAV trong đêm

Nga tuyên bố bắn hạ 36 UAV trong đêm

Nga cho biết lực lượng phòng không đã phát hiện và bắn hạ 36 UAV trong đêm 16–17/11 tại nhiều khu vực, gồm Bryansk, Tambov, Ulyanovsk và Voronezh, trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn biến phức tạp.

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Séc

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Séc

Séc nằm trong nhóm 10 nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam; là nước đầu tiên ở Trung Đông Âu thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược với Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lars Klingbeil là đại diện chính phủ đầu tiên thăm Trung Quốc. (Ảnh: DW)

Trung Quốc-Đức tái khởi động đối thoại cấp cao

Đối thoại Tài chính được kỳ vọng mang lại bước tiến mới trong quan hệ song phương, mở đường cho các chuyến thăm cấp cao hơn trong thời gian tới, hỗ trợ hai nền kinh tế định hình hướng hợp tác phù hợp.