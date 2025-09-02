SCO 2025: Tăng cường hợp tác vì một tương lai tốt đẹp hơn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) năm 2025 và làm việc tại Trung Quốc.

Kết quả chuyến công tác thể hiện một Việt Nam luôn mở rộng vòng tay, sẵn sàng cùng các nước, tổ chức quốc tế xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Ngay từ khi đặt chân tới sân bay Tân Hải, thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam được các bạn Trung Quốc đón tiếp hết sức đặc biệt, với hàng trăm nam thanh nữ tú cầm cờ hoa rực rỡ, múa hát đón chào…

Trong khoảng 44 giờ kể từ lúc đặt chân tới Thiên Tân cho đến khi lên máy bay về nước, Thủ tướng Chính phủ có lịch trình hoạt động bận rộn, dày đặc, hết sức phong phú trong các khuôn khổ đa phương và song phương.

Việt Nam nêu 3 đề xuất để SCO đóng góp tích cực hơn cho thế giới

Hội nghị Thượng đỉnh SCO 2025 có chủ đề “Sáng kiến quản trị toàn cầu”, tổ chức tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc là Hội nghị có quy mô lớn nhất trong lịch sử 25 năm của SCO, với sự tham dự của nguyên thủ quốc gia, thủ tướng của 23 nước và người đứng đầu của 10 tổ chức khu vực, quốc tế.

Là lãnh đạo chủ chốt đầu tiên của Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp mở rộng của Hội nghị, khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò và ủng hộ tăng cường hợp tác giữa SCO với các tổ chức quốc tế và khu vực.

Cho rằng không quốc gia nào có thể một mình giải quyết các thách thức đa chiều hiện nay nên các quốc gia cần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường đoàn kết và hợp tác quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 3 đề xuất của Việt Nam để SCO đóng góp tích cực hơn nữa vào lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, gồm: Đẩy mạnh chủ nghĩa đa phương, đoàn kết và hợp tác quốc tế trong xử lý các thách thức an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống; Tăng cường huy động nguồn lực cho phát triển và nâng cao năng lực quản trị toàn cầu, phát triển bền vững; Củng cố lòng tin, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025 mở rộng (SCO +). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ có các cuộc gặp lãnh đạo của nhiều nước, tổ chức quốc tế như: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào; Tổng thống Nga; Thủ tướng Campuchia; Thủ tướng Malaysia; Thủ tướng Ấn Độ, Thủ tướng Armenia; Thủ tướng Nepal; Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Tổng thư ký ASEAN…

Tại các cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng và sẵn sàng làm sâu sắc quan hệ, hợp tác tốt đẹp với các nước, tổ chức; thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và trật tự dựa trên luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc; thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghĩa vụ trong ứng phó biến đổi khí hậu; quyết tâm giữ vững đoàn kết và thống nhất trong ASEAN.

Qua đó, củng cố và thúc đẩy làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam với các nước, tổ chức quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về hạ tầng chiến lược, nông nghiệp, năng lượng, điện hạt nhân, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết trong các cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo các nước và các tổ chức đều bày tỏ ấn tượng với sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc của Việt Nam trước đây cũng như thành tựu trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay.

Các đối tác khẳng định coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam và mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực; đồng thời thống nhất các biện pháp nhằm đưa quan hệ song phương với Việt Nam phát triển đi vào chiều sâu, thực chất.

Có thể khẳng định, việc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO 2025, Thủ tướng Chính phủ đã truyền tải hiệu quả thông điệp, quan điểm của Việt Nam về những vấn đề cùng quan tâm, góp phần đề cao chủ nghĩa đa phương vì hoà bình, ổn định, phát triển của mỗi quốc gia và trên toàn thế giới; đồng thời thể hiện quyết tâm, mong muốn thúc đẩy hợp tác với các đối tác vì các mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững.

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc theo định hướng "6 hơn"

Trong hoạt động song phương với Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.

Trong không khí chân thành, hữu nghị, cởi mở và tin cậy, hai bên đã đi sâu trao đổi về quan hệ hai nước; lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội và xây dựng đất nước và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng.

Hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ hai nước theo định hướng "6 hơn", với 3 trọng tâm lớn: tiếp tục triển khai hiệu quả các Tuyên bố chung đã đạt được; tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy trụ cột hợp tác quốc phòng - an ninh; duy trì phối hợp đa phương chặt chẽ nhằm ứng phó với những thách thức chung của khu vực và toàn cầu.

Trong đó, đẩy mạnh quan hệ hai Đảng, tăng cường trao đổi chiến lược, triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, kết nối hai nền kinh tế, nhất là đường sắt, tăng cường hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Hai bên cũng trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của Lãnh đạo cao nhất hai nước về kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, tạo dựng và giữ gìn môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Đáp lại, các nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, đồng chí, anh em, gắn bó và cùng chia sẻ tương lai; ủng hộ Việt Nam trên con đường xã hội chủ nghĩa.

Các hoạt động song phương của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Trung Quốc đã góp phần quan trọng vào việc tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung chiến lược giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về củng cố, nâng tầm quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc và thực chất hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Qua đó, tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng vững chắc cho hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển ổn định, bền vững.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đánh giá, những kết quả rất quan trọng trong chuyến công tác này của Thủ tướng Chính phủ sẽ góp phần tiếp tục cụ thể hóa nhận thức của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước thành những dự án, công trình, sản phẩm hợp tác cụ thể, thiết thực, mang lại giá trị cụ thể mà người dân, doanh nghiệp hai nước sẽ là đối tượng trung tâm được thụ hưởng; đưa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc ngày càng đi vào phát triển ổn định, lành mạnh, thực chất, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Cụ thể hoá bằng những dự án, công trình cụ thể

Trong khuôn khổ chuyển công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với các tập đoàn kinh tế hàng đầu Trung Quốc, đi thẳng vào thảo luận các dự án, công trình cụ thể để thúc đẩy cụ thể hóa, triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao, nhất là các thoả thuận trong các chuyến thăm lẫn nhau giữa hai đồng chí Tổng Bí thư.

Thủ tướng đạt được thống nhất với Tập đoàn Kỹ thuật Hoa Điện về việc hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái năng lượng, với chiến lược hợp tác, đầu tư “1+1+1+N” (cụ thể là có 1 thực thể kinh doanh tại Việt Nam + xây dựng 1 trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam + xây dựng 1 căn cứ, cơ sở chế tạo tại Việt Nam + nhiều dự án hợp tác, đầu tư tại Việt Nam).

Trong khi đó, Tập đoàn khoa học kỹ thuật Yadea sẽ phát triển hệ sinh thái xe điện tại Việt Nam, thông qua việc phát triển hệ sinh thái xe điện, sản xuất phần cứng, phần mềm, hạ tầng trạm sạc pin…; đề xuất quy chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chí về phát triển xe điện. Đặc biệt, tập đoàn này sẽ xây dựng, đề xuất đề án hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông cho người dân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Kim Lập Quần, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) cam kết sẽ dành nguồn vốn cho Việt Nam phát triển các dự án hạ tầng quy mô lớn như các dự án chống biến đổi khí hậu, tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, lưới điện kết nối Việt Nam với các nước ASEAN…

Chủ tịch Ngân hàng AIIB Kim Lập Quần đánh giá, Việt Nam đã đạt được thành tựu to lớn trong thập kỷ qua vì tăng trưởng kinh tế rất nhanh; hoàn toàn tin tưởng Việt Nam có thể đạt được mức tăng trưởng hai chữ số trong những năm tiếp theo.

Trong mục tiêu đó, việc xây dựng cơ sở hạ tầng là rất quan trọng. Do đó, sau khi thảo luận với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ngân hàng AIIB có thể cung cấp các khoản vay cho Việt Nam để ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như xây dựng các tuyến đường sắt kể cả đường sắt tốc độ cao, trước mắt là dự án đường sắt từ Lào Cai đến Hà Nội và Hải Phòng.

Ông Vương Gia Trung, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn khoa học kỹ thuật Yadea cho rằng Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ sở hữu xe máy sử dụng nhiên liệu hoá thạch trên đầu người thuộc hàng cao nhất thế giới.

Thời gian tới, Việt Nam cần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi phương tiện để có bầu không khí trong lành hơn, giảm ô nhiễm tiếng ồn và sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Yadea sẽ tăng tốc nghiên cứu và đầu tư vào nền tảng công nghệ, dịch vụ cho thuê pin, đổi pin, trạm sạc nhanh, dịch vụ cho thuê xe, cung cấp xe cho ngành giao hàng và xe thương mại… để hỗ trợ Việt Nam nhanh chóng hình thành hệ sinh thái xe.

Hãy tự hào và xứng đáng là người Việt Nam

Mặc dù bận rộn, Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn dành thời gian quý báu gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc để chia sẻ tình hình và chung niềm vui Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Điểm lại những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội đất nước thời gian qua và các định hướng lớn thời gian tới, Thủ tướng khẳng định trong thành tựu chung của đất nước 80 năm qua, có sự đóng góp rất quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, bà con cộng đồng người Việt Nam ở Trung Quốc nói riêng, là cầu nối hữu nghị, giao lưu nhân dân với nước sở tại, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển hết sức tốt đẹp trong giai đoạn hiện nay.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến bà con cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng mong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại Trung Quốc nói riêng hãy luôn tự hào mình là người Việt Nam, luôn tự hào có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và luôn tự hào về sự cống hiến, đóng góp của cộng đồng cho tình hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc, vừa là đồng chí, vừa là anh em "mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững".

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO 2025 và làm việc tại Trung Quốc đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện, khẳng định vai trò, vị thế, uy tín quốc tế ngày càng tăng và sự đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương; thúc đẩy Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam-Trung Quốc ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Chuyến công tác cũng tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, nhất là Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới./.

