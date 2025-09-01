Hội nghị Thượng đỉnh SCO: Kết quả chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân chuyến công tác dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 tại Thiên Tân (Trung Quốc) của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến công tác và hội kiến lãnh đạo cấp cao nước chủ nhà.

- Xin Thứ trưởng chia sẻ những kết quả nổi bật của việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO 2025 tại Thiên Tân, Trung Quốc?

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ: Hội nghị Thượng đỉnh SCO lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều bất ổn. Chủ đề và nội dung của hội nghị có tính thời sự cao, cân bằng giữa an ninh và phát triển, phù hợp với sự quan tâm chung của các nước, do đó đã thu hút sự tham dự rộng rãi. Đây là hội nghị có quy mô lớn nhất trong lịch sử 25 năm của tổ chức này.



Với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng trên cả bình diện song phương và đa phương của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO mở rộng đã thành công tốt đẹp, thể hiện qua 2 kết quả nổi bật nhất:



Thứ nhất, với tư cách khách mời của nước chủ nhà, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. Thủ tướng nhấn mạnh lập trường của Việt Nam ủng hộ, tôn trọng và đề cao các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước cũng như những đóng góp tích cực của Việt Nam vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đặc biệt, Thủ tướng đã nêu 3 đề xuất của Việt Nam: Một là, đẩy mạnh chủ nghĩa đa phương, đoàn kết và hợp tác quốc tế trong xử lý các thách thức an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống.

Hai là, tăng cường huy động nguồn lực cho phát triển và nâng cao năng lực quản trị toàn cầu. Thủ tướng nhấn mạnh, tất cả các nước, nhất là các nước lớn, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi đầu dẫn dắt, và kề vai sát cánh với Liên hợp quốc trong thực hiện thành công các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Ba là, củng cố lòng tin, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, trước hết là giữa các nước láng giềng, từ đó tăng cường liên kết toàn diện giữa các nước trong khu vực và toàn cầu.

Đồng thời, Thủ tướng cũng kêu gọi tăng cường hợp tác giữa SCO với Liên hợp quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm củng cố hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm.

Thứ hai, trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc song phương chân thành, cởi mở và hiệu quả với lãnh đạo nhiều nước ở các khu vực từ Đông Nam Á đến Trung Á, Nam Á, Đông Nam Âu... cũng như lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế.

Qua đó, Việt Nam đã tranh thủ củng cố, thúc đẩy và làm sâu sắc thêm quan hệ song phương với các đối tác trên các lĩnh vực ưu tiên phát triển của đất nước, nhất là về hạ tầng chiến lược, nông nghiệp, năng lượng, điện hạt nhân, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh... Trong các cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các nước và các tổ chức đều bày tỏ ấn tượng với sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc của Việt Nam trước đây cũng như thành tựu trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay.

Các đối tác khẳng định coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam và mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực; đồng thời thống nhất các biện pháp nhằm đưa quan hệ song phương với Việt Nam phát triển đi vào chiều sâu, thực chất.

- Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc hội kiến lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. Xin Thứ trưởng chia sẻ các kết quả quan trọng của các cuộc gặp này?

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Trong suốt chuyến công tác, phía Trung Quốc đã dành cho Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, ấm áp, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của nước chủ nhà đối với Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại các cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; hội kiến và dự chiêu đãi của Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh, hai bên nhất trí về những biện pháp lớn để thúc đẩy quan hệ song phương theo định hướng 6 hơn, với 3 trọng tâm lớn: (i) tiếp tục triển khai hiệu quả các Tuyên bố chung đã đạt được; (ii) tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy trụ cột hợp tác quốc phòng-an ninh; (iii) duy trì phối hợp đa phương chặt chẽ nhằm ứng phó với những thách thức chung của khu vực và toàn cầu.

Về hợp tác thực chất, hai bên nhất trí kết nối toàn diện hai nền kinh tế, nhất là đường sắt, kết nối năng lượng, đẩy mạnh hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo



Phía Trung Quốc nhất trí thúc đẩy vững chắc Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, tích cực nghiên cứu hợp tác về huy động vốn, vay vốn, đào tạo nhân lực, phát triển công nghiệp đường sắt; mở rộng nhập khẩu nông sản Việt Nam, đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh.

Đây đều là những lĩnh vực rất thiết thực, phục vụ nhu cầu phát triển bứt phá của hai nước trong giai đoạn tiếp theo. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tiếp một số doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc trong các lĩnh vực để triển khai ngay hợp tác cụ thể.



Hai bên cũng nhất trí tiếp tục kết nối hai nền văn hóa, tăng cường giao lưu nhân dân, cùng tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ Năm Giao lưu nhân văn Việt-Trung, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và “Hành trình đỏ” nghiên cứu, học tập của thanh niên, thiết thực củng cố "nền tảng dân ý" cho quan hệ song phương.



Về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao về việc kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng; tôn trọng lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982); cùng các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982; cùng xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước và khu vực.



Tựu chung lại, những kết quả rất quan trọng của chuyến công tác này sẽ góp phần tiếp tục cụ thể hóa nhận thức của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước thành những dự án, công trình, sản phẩm hợp tác cụ thể, thiết thực, mang lại giá trị cụ thể mà người dân, doanh nghiệp hai nước sẽ là đối tượng trung tâm được thụ hưởng; đưa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc ngày càng đi vào phát triển ổn định, lành mạnh, thực chất, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới./.

