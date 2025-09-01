Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Chiều 1/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, đang thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ cảm ơn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cử đồng chí Triệu Lạc Tế dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chủ tịch nước trân trọng gửi lời chúc tốt đẹp tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc.

Chúc mừng những thành tựu của Trung Quốc trong sự nghiệp phát triển đất nước, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” của Trung Quốc, Việt Nam tin tưởng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hoàn thành đúng thời hạn mục tiêu “100 năm thứ hai," Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, văn minh, hài hòa và tươi đẹp, đóng góp ngày càng to lớn cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế bày tỏ vinh dự được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cử sang thăm và dự Lễ kỷ niệm trọng đại của Việt Nam; chúc mừng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và những thành tựu lịch sử trong công cuộc phát triển, vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình Việt Nam. Đồng chí Triệu Lạc Tế chúc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thắng lợi, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Việt-Trung trong tổng thể chính sách đối ngoại của mỗi nước, Chủ tịch nước Lương Cường và Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế nhất trí cho rằng quan hệ hữu nghị, tình cảm thân thiết giữa hai Đảng, hai nước đang ngày càng được củng cố và tăng cường; lãnh đạo chủ chốt hai Đảng, hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi chiến lược và đã đạt nhận thức chung về việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn."

Hai bên đánh giá cao kết quả Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, cho rằng thành công của Phiên họp là dấu mốc phát triển mới trong hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường đoàn kết, phối hợp triển khai thỏa thuận cấp cao đạt được giữa hai đảng, hai nước. Chủ tịch nước mong muốn hai bên không ngừng củng cố hơn nữa nền tảng chính trị tốt đẹp mà hai đảng, hai nước đã dày công vun đắp; trong đó triển khai tốt các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước; tăng cường hợp tác thực chất hơn nữa về quốc phòng-an ninh-đối ngoại; phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt Phiên họp lần thứ nhất cơ chế đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng-Công an; tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong việc xây dựng hành lang pháp lý và chính sách thông thoáng, thuận lợi cho hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là đối với các dự án hợp tác trọng điểm, mang tính biểu tượng trong quan hệ Việt-Trung như 3 dự án xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối giữa hai nước.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp và giám sát, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước mong muốn hai bên xử lý thỏa đáng bất đồng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không để ảnh hưởng đến quan hệ hai Đảng, hai nước.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, không ngừng củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác thực chất, củng cố tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Với vai trò là cơ quan lập pháp tối cao, Nhân đại toàn quốc Trung Quốc sẽ phối hợp, tạo thuận lợi cho các cơ quan liên quan thúc đẩy tăng cường kết nối chiến lược, hạ tầng giao thông, thương mại, đầu tư, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao, cụ thể hóa kết quả của Phiên họp lần thứ nhất, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển sâu rộng, thực chất hơn nữa trong thời gian tới./.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Chiều 1/9, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.