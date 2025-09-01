Hội nghị thượng đỉnh SCO: Nga đăng cai hội nghị tiếp theo

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/9 cho biết Moskva sẽ đăng cai Hội nghị các nguyên thủ quốc gia Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào tháng 11 tới.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh SCO đang diễn ra ở Trung Quốc, ông Putin nhấn mạnh: “Tôi tin rằng những thỏa thuận đạt được tại hội nghị ở Thiên Tân lần này sẽ được xem xét chi tiết tại Hội nghị thượng đỉnh SCO tiếp theo, dự kiến diễn ra tại Moskva vào tháng 11 tới. Chúng tôi rất hân hạnh chào đón các đoàn đại biểu của tất cả các quốc gia thành viên.”



Cũng tại Thiên Tân, bên lề Hội nghị thượng đỉnh SCO, Tổng thống Putin đã có các cuộc gặp riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Phát biểu với báo giới sau các cuộc hội đàm này, ông Putin tuyên bố vấn đề mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về phía Đông phải được giải quyết thì mới có thể đạt được hòa bình bền vững cho Ukraine.



Theo ông Putin, việc phương Tây tìm cách đưa Ukraine vào NATO đã tạo nên những mâu thuẫn sâu xa. Ông nhận định: “Để có một giải pháp lâu dài cho tình hình tại Ukraine, những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng phải được loại bỏ. Ngoài ra, cũng cần khôi phục sự cân bằng trong lĩnh vực an ninh.”



Ông Putin nhắc lại các điều kiện từng nêu: NATO phải cam kết bằng văn bản ngừng mở rộng về phía Đông, đồng thời phương Tây cần dỡ bỏ một phần trừng phạt Nga.



Nhà lãnh đạo Nga cũng tiết lộ rằng “những thỏa thuận” đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ với Tổng thống Donald Trump tại Alaska hồi tháng 8 đã mở ra con đường hướng tới hòa bình. Ông khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi chi tiết với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo khác trong khuôn khổ hội nghị SCO./.

