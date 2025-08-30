Tổng thống Putin: Quan hệ Nga-Trung là nhân tố góp phần ổn định toàn cầu

Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Nga và Trung Quốc là nhân tố giúp ổn định không chỉ ở khu vực Á-Âu mà còn trên toàn thế giới. Tuyên bố được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Tân Hoa xã trước thềm chuyến công du Trung Quốc sắp tới.

Trả lời phỏng vấn, ông Putin nhấn mạnh: “Quan hệ Đối tác Chiến lược Nga-Trung đóng vai trò như một lực lượng ổn định. Với tư cách là hai cường quốc hàng đầu tại Á-Âu, chúng ta không thể thờ ơ trước những thách thức và mối đe dọa mà châu lục cũng như thế giới đang phải đối mặt. Vấn đề này là trọng tâm thường xuyên của đối thoại chính trị giữa hai nước."

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng sự hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và BRICS là yếu tố quan trọng của chính trị toàn cầu.

Moskva và Bắc Kinh có “lợi ích chung rộng rãi và quan điểm tương đồng” về nhiều vấn đề quốc tế, cùng chia sẻ tầm nhìn xây dựng trật tự thế giới đa cực. Hai nước cũng ủng hộ cải cách Liên hợp quốc và các thể chế tài chính toàn cầu như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Tổng thống Putin cũng bày tỏ hy vọng sẽ thảo luận tất cả các khía cạnh trong quan hệ song phương tại cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, từ chính trị, an ninh, đến kinh tế, văn hóa và nhân đạo, đồng thời trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cấp bách.

Dự kiến, Tổng thống Putin sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 31/8-3/9, dự Hội nghị thượng đỉnh SCO tại thành phố Thiên Tân (Tianjin) và dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phátxít.

Ông Putin có kế hoạch có các cuộc gặp riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người cũng sẽ thăm Trung Quốc trong thời gian này.

Theo nhà lãnh đạo Nga, quan hệ kinh tế và thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Từ năm 2021, kim ngạch thương mại song phương tăng khoảng 100 tỷ USD. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Nga, trong khi Nga xếp thứ 5 trong số các đối tác thương mại nước ngoài của Trung Quốc trong năm ngoái.

Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác giáo dục, văn hóa và du lịch giữa hai nước cũng tiếp tục phát triển. Hơn 51.000 sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Nga, trong khi 21.000 sinh viên Nga đang học tập tại Trung Quốc.

Lộ trình hợp tác Nga-Trung về giao lưu nhân dân và văn hóa trước năm 2030 có hơn 100 dự án lớn và hiện đang được triển khai tích cực.

Năm 2024, số lượng khách du lịch hai chiều tăng 1,5 lần, đạt 2,8 triệu lượt./.

