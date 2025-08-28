Nga công bố lịch trình chuyến thăm 4 ngày của Tổng thống Putin tới Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc là một sự kiện “chưa từng có tiền lệ.”

Trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 4 ngày này, hai bên dự kiến sẽ tiến hành nhiều cuộc đàm phán quy mô lớn. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), dự kiến diễn ra tại thành phố Thiên Tân từ ngày 31/8 đến ngày 1/9.

Theo kế hoạch, ông sẽ có các cuộc gặp riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Phía Trung Quốc cũng đã mời Tổng thống Putin tham dự cuộc duyệt binh ngày 3/9 tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phátxít.

Theo trợ lý của Tổng thống Nga Yuri Ushakov, những chuyến thăm nước ngoài dài ngày như vậy của Tổng thống Putin "cực kỳ hiếm." Lần gần nhất, ông Putin đến thăm Trung Quốc là vào tháng 5/2024 và chuyến thăm này chỉ kéo dài 2 ngày."

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Bán đảo Triều Tiên dẫn nguồn hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un sẽ sớm tới Trung Quốc tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Kim Jong Un tới nước láng giềng Trung Quốc kể từ năm 2019.

Theo Tân hoa xã, 26 nhà lãnh đạo các nước, trong đó có Tổng thống Putin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un, sẽ tham dự cuộc duyệt binh trên Quảng trường Thiên An Môn./.

Trung Quốc và Nga thúc đẩy hợp tác nghị viện, làm sâu sắc lòng tin chiến lược Chủ tịch Trung Quốc đồng thời khẳng định quan hệ Trung Quốc-Nga không chỉ mang ý nghĩa song phương, mà còn là nguồn lực ổn định góp phần vào hòa bình và an ninh toàn cầu.