Thế giới

Châu Á-TBD

Nga công bố lịch trình chuyến thăm 4 ngày của Tổng thống Putin tới Trung Quốc

Theo lịch trình, các nhà lãnh đạo Nga-Trung Quốc sẽ tiến hành nhiều cuộc đàm phán quy mô lớn. Ngoài ra Tổng thống Putin sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Tâm Hằng-Trường Giang
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc là một sự kiện “chưa từng có tiền lệ.”

Trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 4 ngày này, hai bên dự kiến sẽ tiến hành nhiều cuộc đàm phán quy mô lớn. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), dự kiến diễn ra tại thành phố Thiên Tân từ ngày 31/8 đến ngày 1/9.

Theo kế hoạch, ông sẽ có các cuộc gặp riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Phía Trung Quốc cũng đã mời Tổng thống Putin tham dự cuộc duyệt binh ngày 3/9 tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phátxít.

Theo trợ lý của Tổng thống Nga Yuri Ushakov, những chuyến thăm nước ngoài dài ngày như vậy của Tổng thống Putin "cực kỳ hiếm." Lần gần nhất, ông Putin đến thăm Trung Quốc là vào tháng 5/2024 và chuyến thăm này chỉ kéo dài 2 ngày."

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Bán đảo Triều Tiên dẫn nguồn hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un sẽ sớm tới Trung Quốc tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Kim Jong Un tới nước láng giềng Trung Quốc kể từ năm 2019.

Theo Tân hoa xã, 26 nhà lãnh đạo các nước, trong đó có Tổng thống Putin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un, sẽ tham dự cuộc duyệt binh trên Quảng trường Thiên An Môn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nga-Trung Quốc #Tổng thống Nga Vladimir Putin #Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình #Triều Tiên #Kim Jong Un Nga Trung Phi
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước hội đàm tại Moskva, ngày 8/5. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin lên kế hoạch thăm Trung Quốc

Lần gần nhất lãnh đạo Nga thăm Trung Quốc là hồi tháng 5/2024 và tại đây, ông Putin đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau đó, một gói văn kiện đã được ký kết.

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam, Malaysia đẩy mạnh kết nối kinh doanh

Việt Nam, Malaysia đẩy mạnh kết nối kinh doanh

Hội thảo Bàn tròn Kinh doanh là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam, Malaysia kết nối, nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư song phương, góp phần thúc đẩy gắn kết và thịnh vượng giữa các nước khu vực ASEAN.