Tàu ngầm của Nga, Trung Quốc lần đầu tuần tra chung tại châu Á-Thái Bình Dương

Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga ngày 27/8 thông báo tàu ngầm của Hải quân nước này và Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) đã lần đầu tiên tiến hành tuần tra chung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn thông báo nêu rõ tàu ngầm Volkhov của Hạm đội Thái Bình Dương, vốn sử dụng động cơ diesel kết hợp với hệ thống ắc quy điện, và một tàu ngầm của PLAN đã tiến hành tuần tra theo hải trình được phê chuẩn.

Hoạt động này diễn ra từ đầu tháng Tám, ngay sau khi hải quân hai nước kết thúc cuộc tập trận song phương Maritime Interaction 2025 (Tương tác trên biển 2025) tại vùng biển gần thành phố Vladivostok của Nga.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các tàu ngầm đã trở về căn cứ.

Mục tiêu chính của cuộc tuần tra là tăng cường hợp tác hải quân giữa Nga và Trung Quốc, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường giám sát vùng biển và bảo vệ các đối tượng kinh tế trên biển của hai nước.

Nga và Trung Quốc tiến hành tuần tra chung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ năm 2021 và kể từ đó đã trở thành hoạt động thường niên./.

