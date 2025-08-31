Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến công du Trung Quốc

Ngày 31/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thành phố Thiên Tân, bắt đầu chuyến công du 4 ngày tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ngay trong ngày đầu tiên tại Thiên Tân, ông Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và dự tiệc chiêu đãi cùng lãnh đạo các nước thành viên.

Sự kiện này quy tụ đông đảo đại diện từ 10 quốc gia thành viên chính thức, 2 quốc gia quan sát viên và 14 đối tác đối thoại của tổ chức.

Đặc biệt, 5 quốc gia được chủ nhà Trung Quốc mời gồm Việt Nam, Indonesia, Lào, Malaysia và Turkmenistan cũng sẽ có mặt tại sự kiện này.

Tại Thiên Tân, nhà lãnh đạo Nga dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm song phương quan trọng với lãnh đạo Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Sau đó, ông sẽ di chuyển đến Bắc Kinh để thực hiện chuyến thăm chính thức và tham dự các sự kiện kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít Nhật Bản và kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Tại thủ đô Bắc Kinh, lịch trình của Tổng thống Putin còn bao gồm hội nghị thượng đỉnh ba bên Nga-Trung-Mông Cổ, cùng các cuộc gặp song phương với lãnh đạo Serbia, Pakistan và Uzbekistan.

Đáng chú ý, một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng đang được lên kế hoạch.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Putin sẽ trở về Nga để tham dự và phát biểu tại phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok./.

Nga công bố lịch trình chuyến thăm 4 ngày của Tổng thống Putin tới Trung Quốc Theo lịch trình, các nhà lãnh đạo Nga-Trung Quốc sẽ tiến hành nhiều cuộc đàm phán quy mô lớn. Ngoài ra Tổng thống Putin sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi