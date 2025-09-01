Hội nghị thượng đỉnh SCO: Lãnh đạo các quốc gia phê chuẩn Tuyên bố Thiên Tân

Ngày 1/9, các nguyên thủ quốc gia của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã phê chuẩn Tuyên bố Thiên Tân với chiến lược phát triển cho giai đoạn 2026-2035, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh và bất ổn ngày càng gia tăng trên toàn cầu.



Tuyên bố Thiên Tân nêu rõ các quốc gia thành viên chủ trương tôn trọng quyền của người dân được tự do lựa chọn con đường phát triển chính trị và kinh tế-xã hội của mình.

Các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, đảm bảo sự bình đẳng, cùng có lợi, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực sẽ là nền tảng cho sự phát triển bền vững của quan hệ quốc tế.



Tuyên bố cũng kêu gọi ủng hộ hệ thống thương mại đa phương và khẳng định các quốc gia SCO sẽ tuân thủ chính sách không thực hiện các biện pháp tiếp cận mang tính cản trở và đối đầu trong giải quyết các vấn đề về phát triển quốc tế.



Ngoài ra, các lãnh đạo SCO cũng cảnh báo xung đột địa chính trị, những thách thức và đe dọa đối với an ninh, ổn định đang có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới, bao gồm cả trong khu vực SCO.



Trong một tuyên bố nhân dịp kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, các thành viên SCO lưu ý rằng chiến thắng trong cuộc chiến này đạt được là nhờ sự đoàn kết của tất cả các quốc gia yêu chuộng hòa bình.



Cũng theo quyết định được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh SCO lần này, Kyrgyzstan sẽ tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên SCO 2025-2026.



Trong hội nghị diễn ra 2 ngày này, lãnh đạo các nước SCO đã thông qua 24 văn kiện về tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế và giao lưu văn hóa cũng như xây dựng tổ chức. Đáng chú ý, Lào đã được chấp thuận là đối tác đối thoại của tổ chức này./.

Thủ tướng gặp lãnh đạo một số nước và tổ chức tham dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025, chiều 1/9, tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng gặp bên lề lãnh đạo một số nước và tổ chức quốc tế.