Triều Tiên bác bỏ tuyên bố của G7 về vấn đề hạt nhân

Ngày 18/6, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) kêu gọi Bình Nhưỡng thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn.



Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, bà Kim Yo Jong, Trưởng ban thuộc Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, cho rằng yêu cầu phi hạt nhân hóa của G7 phản ánh "cách tiếp cận lỗi thời", đồng thời khẳng định năng lực hạt nhân là lợi ích cốt lõi của Triều Tiên và không phải là vấn đề có thể đem ra đàm phán.



Bà Kim nhấn mạnh chương trình hạt nhân của Triều Tiên đã được hiến định và là phương tiện bảo vệ chủ quyền cũng như an ninh quốc gia. Quan chức này cũng cảnh báo mọi sức ép nhằm buộc Bình Nhưỡng từ bỏ năng lực hạt nhân sẽ chỉ làm gia tăng đối đầu.



Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo G7, tại hội nghị thượng đỉnh vừa kết thúc, tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.



Trong diễn biến liên quan, Chính phủ Hàn Quốc cùng ngày 18/6 đã chuyển tới phía Trung Quốc quan ngại về các đồn đoán ngày càng tăng cho rằng Bắc Kinh đang ngầm chấp nhận chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, trong bối cảnh vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên không được đề cập công khai tại hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên – Trung Quốc diễn ra tại Bình Nhưỡng trong tháng 6 này.



Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 18/6 cho biết Tổng Vụ trưởng Vụ Các vấn đề Đông Bắc Á và Trung Á Nam Jin đã có cuộc gặp với Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Cẩm Tùng (Liu Jinsong) đang thăm Hàn Quốc. Hai bên trao đổi về vấn đề hạt nhân Triều Tiên cùng các nội dung song phương khác.

Trong đó, phía Hàn Quốc truyền đạt lập trường cho rằng việc Trung Quốc ngầm chấp nhận kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, nếu đúng như các suy đoán, là điều mà Seould không mong muốn và không có lợi cho hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên./.

Triều Tiên tuyên bố vị thế quốc gia hạt nhân là "không thể đảo ngược" Ngày 14/6, Triều Tiên tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là "không thể đảo ngược" và là chìa khóa để đảm bảo ổn định khu vực.