Chính phủ Hàn Quốc đặt ưu tiên số 1 cho kiềm chế lạm phát

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong phát biểu ngày 19/6 nhấn mạnh kiềm chế lạm phát hiện là nhiệm vụ kinh tế cấp bách nhất của chính phủ, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành triển khai những biện pháp đặc biệt nhằm ổn định giá cả và giảm gánh nặng sinh hoạt cho người dân.

Phát biểu trong cuộc họp với các trợ lý cấp cao, Tổng thống Lee Jae Myung nêu rõ cuộc xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng cao, làm gia tăng lạm phát và biến động tỷ giá hối đoái, gây sức ép đáng kể lên nền kinh tế Hàn Quốc vốn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng.

Mặc dù Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng ở Trung Đông, nhưng chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu sẽ cần nhiều thời gian để trở lại trạng thái bình thường.

Tổng thống Lee Jae Myung nhận định việc lưu thông qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới - chưa thể hoàn toàn khôi phục trong ngắn hạn.

Theo đó, Tổng thống Lee Jae Myung chỉ đạo vấn đề cấp bách nhất hiện nay là kiềm chế giá cả. Các cơ quan chức năng cần huy động mọi nguồn lực có thể để ổn định giá cả và đảm bảo khôi phục sinh kế của người dân.

Tuyên bố của Tổng thống Lee Jae Myung được đưa ra trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng của Hàn Quốc trong tháng 5/2026 tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng giá mạnh nhất trong vòng 26 tháng qua, dấu hiệu cho thấy áp lực lạm phát đang quay trở lại sau giai đoạn tương đối ổn định trong năm 2025.

Chính phủ Hàn Quốc thời gian qua đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm kiểm soát đà tăng giá, bao gồm cơ chế giới hạn giá nhiên liệu và các biện pháp can thiệp sớm vào thị trường năng lượng.

Tuy nhiên, Tổng thống Lee Jae Myung yêu cầu các cơ quan chức năng xây dựng những giải pháp đặc biệt nhằm bình ổn giá các sản phẩm dầu mỏ, đồng thời bảo đảm nguồn cung ổn định đối với những mặt hàng thiết yếu như nông sản, thực phẩm và thịt.

Đây là những nhóm hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến chi tiêu sinh hoạt hàng ngày của các hộ gia đình và thường phản ứng mạnh trước các cú sốc giá năng lượng.

Giới phân tích nhận định thông điệp lần này phản ánh rõ định hướng kinh tế của chính phủ đương nhiệm, trong đó ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tiêu thụ nội địa và duy trì ổn định xã hội trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động./.

Hàn Quốc chấm dứt ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô kể từ tháng Bảy Theo Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc, mức thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho xe ôtô mới hiện là 3,5% sẽ không được gia hạn sau khi hết hiệu lực vào cuối tháng Sáu.